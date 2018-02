Didattica innovativa, al via il tour in 40 città italiane

Tra febbraio e aprile 2018 sono in calendario 40 giornate formative per riuscire a fornire ai docenti spunti utili per l’insegnamento e per risvegliare per scoprire nuove metodologie didattiche.

Tornano i convegni formativi gratuiti messi in campo su scala nazionale e a cadenza annuale da De Agostini Scuola, Ente formatore accreditato MIUR: un’ampia offerta ai docenti delle scuole di tutti gli ordini e gradi che propone spunti attuali sulle nuove metodologie e tecnologie per l’insegnamento, utili a favorire un apprendimento attivo e una didattica appassionante, grazie al contributo di alcuni tra i massimi esperti di didattica (Mario Castoldi, Giorgio Bolondi, Rosetta Zan, Lerida Cisotto, Graziano Cecchinato, tra gli altri), neuroscienziati di fama internazionale e divulgatori scientifici come l’astrofisico Luca Perri.

Tra febbraio e aprile 2018 sono in calendario 40 giornate formative in altrettante città della penisola, aperte ai docenti di matematica, scienze, italiano, scienze motorie e, per la prima volta quest’anno, lingua inglese, previa iscrizione sul sito di De Agostini Scuola e sulla nuova piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. attivata dal MIUR nel 2017 (si veda elenco dettagliato con date e sedi in calce).

Obiettivo trasversale: riuscire a fornire ai docenti spunti utili per l’insegnamento e per risvegliare, attraverso nuove metodologie didattiche, la curiosità nei giovani sollecitando tutte le sfumature dell’intelligenza.

Quanto ai contenuti, imprescindibili restano gli approfondimenti sulle metodologie più innovative come la didattica per competenze, la flipped classroom, il coding, la robotica, gli aspetti di inclusività e la valutazione, il test Invalsi, che da quest’anno sarà considerato necessario per accedere all’Esame di Stato della scuola secondaria inferiore. Per questa nuova edizione dell’iniziativa, sono state individuate, inoltre, alcune tematiche inedite da sottoporre ai docenti su tecnologia e futuro per cittadini del XXI secolo: ecco che le materie matematico-scientifiche cosiddette STEM si prospettano come strumenti di consapevolezza per prepararsi alla società del futuro, con focus in particolare sulle Fake News; ampio spazio è riservato alle scoperte delle neuroscienze in relazione all’apprendimento linguistico e alla capacità di socializzazione; infine, l’ultima frontiera del gioco a scopi didattici, i Serious Games, favoriscono l’inclusione e un apprendimento più coinvolgente sfruttando linguaggi e tecnologie più vicine ai giovani.

L’ampio elenco di convegni e corsi (tutti a partecipazione gratuita) rappresenta inoltre un’opportunità per avvicinare e conoscere più da vicino il più variegato sistema di progetti formativi ad alto valore aggiunto proposti da DeA Formazione, l’area di attività di De Agostini Scuola nata nel 2017 per venire incontro alla sempre crescente domanda di formazione qualificata da parte dei docenti nel contesto di sviluppo della scuola italiana e del Piano triennale per la Formazione dei Docenti. Con la competenza acquisita in decenni di attività editoriale e formativa, e con la competenza di Mario Castoldi, docente associato di Didattica generale presso l’Università degli Studi di Torino, DeA Formazione propone al corpo docente una ampia gamma di risorse, strumenti e incontri di formazione per una didattica inclusiva e coinvolgente, vista come leva strategica per accompagnare la scuola italiana nel processo di rinnovamento e allineamento agli standard internazionali, nell’era del progresso tecnologico scientifico più rapido di sempre (www.deaformazione.it).

Molto attesi dagli insegnanti e sempre esauriti nelle precedenti edizioni – con oltre 5.000 insegnanti partecipanti nel 2017 per un incremento di quasi il 120% rispetto all’anno precedente – i convegni DeA Scuola sono organizzati in singole giornate formative suddivise tra relazioni plenarie e laboratori pratici, e prevedono il rilascio di attestazione certificata per la Piattaforma ministeriale SOFIA.

In sintesi:

Motivare, Coinvolgere e Divertire con la Matematica quest’anno si concentra sul senso dell’educazione matematica e vede il coinvolgimento dell’astrofisico e divulgatore Luca Perri, accanto al massimo esperto di valutazione Giorgio Bolondi, a Rosetta Zan, Leonardo Sasso e altri esperti autorevoli docenti formatori. Sempre con un occhio di riguardo alle differenze di genere in relazione alle materie cosiddette STEM. In collaborazione con IIT, CNR, ForMath.

Date convegni: Napoli (15 febbraio), Padova (23 febbraio), Roma (23 marzo).

A scuola di Scienza 2018 punta ad approfondire come scoperte e invenzioni scientifiche possano agevolare una didattica motivante e inclusiva, da cui il coinvolgimento di neuro scienziati di fama mondiale e di partner quali IIT, CNR, Fondazione Veronesi.

Date convegni: Verona (13 marzo), Bari (21 marzo), Ancona (5 aprile).

Educare al movimento: le scienze motorie e sportive sono proposte per una educazione globale della persona, sviluppate in collaborazione con CONI – Scuola dello Sport. L’obiettivo dei convegni è quello di trasferire ai docenti metodologie di insegnamento innovative con un’attenzione particolare rivolta alla didattica inclusiva e all’autovalutazione.

Date convegni: Brescia (21 febbraio), Formia (27 marzo) e Bologna (10 aprile).

LeD – Lettere e Didattica: gli elementi fondanti di questa prima proposta formativa rivolta ai docenti di Lettere della scuola primaria e secondaria di I e di II grado sono laboratori di didattica per competenze e materiali per una didattica inclusiva. La novità principale è l’attenzione agli aspetti delle neuroscienze in relazione alla linguistica.

In collaborazione con il quotidiano La Stampa.

Date convegni: Lecce (28 febbraio), Torino (15 marzo) e Pisa (12 aprile).

IdeaDays – nuova proposta formativa per l’insegnamento della Lingua Inglese con elementi per lo sviluppo delle competenze del XXI secolo e le Life Skills attraverso mezzi quali video, mappe, schemi per lo sviluppo professionale del docente in base alle reali esigenze del mondo della scuola. Un’attenzione particolare è rivolta al tema delle prove Invalsi e al nuovo decreto ministeriale che prevede, da quest’anno, il test Invalsi Inglese per l’Esame di Stato della scuola secondaria inferiore.

Date convegni: Pescara (26 febbraio), Catania (5 marzo) e Milano (7 marzo).

Un programma di appuntamenti molto ricco a cui si aggiungono cicli di seminari dedicati alla didattica della dell’antologia nelle scuole secondarie di primo grado e della letteratura nelle scuole secondarie di secondo grado:

Letteratura a scuola

Cosa non va, cosa va benissimo, cosa potrebbe andare meglio

Qual è il futuro delle discipline umanistiche in una società ipertecnologica, poco attenta se non

addirittura indifferente alla ‘lezione del passato’ che la scuola si sforza di trasmettere?

Claudio Giunta si rivolge ancora una volta ai docenti di Letteratura italiana della scuola secondaria di secondo grado dando loro spunti di riflessione e proposte concrete su didattica innovativa e didattica tradizionale.

Date: Milano (19 febbraio), Como (20 febbraio), Belluno (6 marzo), Caserta (12 marzo), Modica (19 marzo), Siracusa (20 marzo), Frosinone (26 marzo), Taranto (9 aprile).

Storie per leggere, scrivere, imparare

Come appassionare i più giovani alla scrittura?

Andrea Tullio Canobbio, Davide Morosinotto e Daniele Nicastro saranno i relatori di questi appuntamenti dedicati agli insegnanti di lettere della scuola secondaria di primo grado. Fanno parte di “Book on a tree”, un gruppo di giovani ed entusiasti scrittori, esperti di narrativa per ragazzi, fondato da Pierdomenico Baccalario. Anche la narrativa e il gioco possono diventare strumenti di apprendimento. Scrittori di libri per ragazzi raccontano come inventare e far crescere le storie.

Date: Treviso (21 febbraio), Napoli (22 febbraio), Caserta (23 febbraio), Foggia (27 febbraio), Pescara (1 marzo), Milano (8 marzo), Firenze (9 marzo), Genova (14 marzo), Bologna (23 marzo), Bari (6 aprile), Verona (13 aprile), Bergamo (16 aprile), Messina (20 aprile).

Ad affiancare De Agostini, anche in questa edizione 2018, numerosi i partner autorevoli quali IIT (Istituto Italiano di Tecnologia), CNR (Consiglio Nazionale per le Ricerche), Fondazione Umberto Veronesi, CONI, SpeakUp, Microsoft, Lenovo, Texas Instruments, CampuStore, ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali).