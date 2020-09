Come si garantisce il diritto allo studio anche online per classi o scuole in quarantena e per le università? Chi sono le persone e le infrastrutture che consentono di connettere istituti scolastici ed atenei, di vedere i nostri contenuti preferiti sul web e stare in contatto online con amici e con le famiglie in un modo che ci sembra così semplice e naturale? E qual è il ruolo dei Wireless Internet Service Provider (Wisp)?

Lo mostriamo e spieghiamo in questa videointervista a Maurizio Goretti, DG Namex, e a Massimo Carboni, CTO rete GARR.

