di Guido Scorza

LUISS University Press

Data di pubblicazione: marzo 2025

ISBN: 9791255961741

Pagine: 184

Ti fideresti di un amico che non esiste? Ti piacerebbe se i tuoi cari scomparsi continuassero a parlarti per mezzo di una chat? Saresti disposto a donare il tuo cuore a una macchina capace di imitare perfettamente l’amore? Quelle che, fino a ieri, potevano sembrare domande adatte a un romanzo di fantascienza, sono questioni che diventano oggi sempre più attuali sia dal punto di vista etico che giuridico. Diario di un chatbot sentimentale ci guida attraverso una rivoluzione tecnologica che sta trasformando il nostro modo di comunicare, amare, affrontare il lutto e persino confidare i nostri pensieri più intimi a un’intelligenza artificiale, quasi fosse un amico, un terapeuta o un confidente.

Dai pionieristici esperimenti con il chatbot Eliza fino ai più moderni modelli di linguaggio, il libro esplora le implicazioni di un mondo in cui chatbot sempre più sofisticati, acquisendo dati personali, simulano emozioni e guadagnano la nostra fiducia al punto da mettere in discussione il confine tra umano e artificiale. Ma siamo consapevoli di quello che accade?

E quale prezzo siamo disposti a pagare? Soprattutto, chi controlla davvero queste voci digitali Attraverso storie reali, testimonianze e un’analisi approfondita Guido Scorza, giurista esperto di privacy, svela i pericoli nascosti dietro l’illusione di una compagnia virtuale perfetta: dalla manipolazione emotiva alla dipendenza, dalla vulnerabilità dei dati alla mancanza di regolamentazione. Perché se i chatbot arrivano a conoscerci meglio di chiunque altro, chi ci proteggerà da loro?

Guido Scorza

Avvocato, giornalista e docente di diritto delle nuove tecnologie e privacy, è componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Socio fondatore dello Studio Legale E-Lex, ha ricoperto ruoli chiave nel team per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel Consiglio d’Europa sull’IA. Insegna in diverse università, tra cui Roma Tre e Bologna. Ha scritto numerosi libri, tra i quali L’intelligenza artificiale. L’impatto sulle nostre vite, diritti e libertà con Alessandro Longo (2020), Neuroverso (2023), Processi al futuro (2020) e Internet, i nostri diritti con Anna Masera (2016).

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz