Diablo 4: emergono le prime indiscrezioni

Un inserto pubblicitario comparso nella pubblicazione tedesca Game Star menziona Diablo 4 tra i titoli rappresentati in un libro di illustrazioni dedicato alla serie.

Il libro, secondo informazioni reperibili su Amazon, è scritto in parte dall’autore Robert Brooks, in forza a Blizzard.

L’indiscrezione sembra lasciar presagire un annuncio di Diablo 4 per il prossimo BlizzCon, in programma per l’1 e 2 novembre all’Anaheim Convention Center, in California.

Un recente report di Kotaku sostiene che Blizzard ha in programma per l’evento l’annuncio, previsto per il 2018 e poi posticipato, di un nuovo Diablo. Secondo le fonti menzionate, Diablo 4 è in sviluppo fin dal 2016 e sarà caratterizzato da uno stile artistico più ruvido e oscuro rispetto al più vivace look di Diablo 3, accolto con pareri contrastanti dagli appassionati.

Al BlizzCon 2018, Blizzard aveva invece annunciato Diablo Immortal. Il titolo, esclusivamente mobile, che suscitato reazioni negative dal pubblico in attesa di un nuovo episodio per PC.

Al momento Blizzard non ha commentato l’indiscrezione.