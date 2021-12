Deutsche Telekom verso la vendita delle sue torri cellulari

Secondo l'Handelsblatt DT sarebbe intenzionata a cedere la sua rete di torri per usare i proventi a copertura parziale del debito e per crescere negli Usa in T-Mobile.

Deutsche Telekom è pronta a cedere quote di minoranza ma anche la maggioranza della sua rete di torri cellulari, il cui valore complessivo è stimato in 20 miliardi di euro. Lo scrive oggi il quotidiano tedesco Handelsblatt, precisando che questa operazione rappresenta un notevole cambio di strategia per l’operatore tedesco che mai in passato si sarebbe sognato di mettere sul mercato degli asset e men che meno di cederne il controllo.

DT pronta a cedere il controllo

Già a novembre il Ceo di DT Tim Hoettges aveva detto che per le torri si poteva pensare ad una cessione di asset parziale o totale, esprimendo la preferenza per un partner industriale e bocciando invece l’ipotesi di una Ipo o della vendita di una quota minore (la strada intrapresa da Vodafone con Vantage Towers). Secondo l’Handelsblatt, la vendita avrà luogo nel primo trimestre del 2022.

DT è pronta quindi a cedere il controllo delle sue torri ad un partner esterno.

La concorrenza si muove diversamente. Come detto, Vodafone mantiene la maggioranza in Vantage Towers, quotata alla borsa di Francoforte lo scorso mese di marzo.

Cosa fa la concorrenza

Telefonica ha venduto le sue torri a ATC, mentre Orange ha creato una divisione ad hoc per le sue torri denominata Totem.

Le torri tedesche e austriache di DT sono gestite da una divisione separata, che si chiama Deutsche Funkturm, con circa 33mila torri in Germania e 7mila in Austria. DT detiene anche altre torri in Europa che non sono però state consolidate nella società delle torri.

Priorità di DT, tagliare il debito e crescere in T-Mobile Usa

Al momento, la priorità di DT è abbassare il suo mega debito che ammonta a circa 130 miliardi di euro e accrescere fino alla maggioranza la sua quota in T-Mobile Usa.

La vendita delle torri contribuirebbe ad entrambi questi obiettivi, non si esclude nemmeno una possibile quotazione anche se non è la prima scelta. Fra i potenziali acquirenti si è fatto il nome di ATC, Cellnex Telecom e Vantage Towers. Cellnex sembra il pretendente più forte, anche se la società ha già formato una joint venture con DT in Olanda.