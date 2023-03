Deutsche Telekom sale sul satellite per completare la copertura IoT 

L’operatore tedesco sta per cominciare ad usare il satellite per assicurare la copertura completa globale del suo Internet of Things.

Deutsche Telekom sta lavorando con Intelsat e Skylo per aggiungere il satellite alle sue reti terrestri IoT esistenti – inclusi NB-IoT, LTE-M, 4G e 5G – per creare quello che si dice un network dei networks. Diverse applicazioni sono già state testate come use case e l’offerta commerciale dovrebbe partire nel secondo trimestre di quest’anno.

L’operatore tedesco punta così ad un’offerta ubiqua di servizi IoT arricchita da una serie di nuove possibilità.

Tali possibilità includono il collegamento in rete di turbine eoliche in regioni remote, la registrazione dei livelli dell’acqua e dei dati meteorologici e la fornitura di connessioni a banda larga di qualità in mare. Deutsche Telekom ei suoi partner – Intelsat e Skylo – stanno dimostrando i primi casi d’uso al Mobile World Congress di Barcellona questa settimana.

In questo contesto, Deutsche Telekom sta usando il tipo di linguaggio che abbiamo iniziato a sentire sulle future reti 6G.

Secondo le previsioni il 6G avrà bisogno di una copertura ubiqua che le reti mobili non potranno forse garantire, ed è per questo che il satellite torna alquanto alla ribalta per garantire l’ubiquità necessaria per nuove applicazioni di robotica e metaverso, ad esempio.