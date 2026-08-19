Deutsche Telekom ha chiuso in Polonia un doppio acquisto con l’acquisizione del 100% di Fiberhost, operatore polacco di rete fissa ad accesso aperto, e di Inea, fornitore di servizi a banda larga e TV al dettaglio, per una valutazione aziendale di circa 1 miliardo di euro agli azionisti Macquarie European Infrastructure Fund 5, un fondo gestito da Macquarie Asset Management, e azionisti di minoranza.

L’acquisizione è volta a potenziare la crescita di T-Mobile Polska, integrando gli oltre 300mila clienti di Inea e la rete in fibra di Fiberhost, che raggiunge oltre 1,4 milioni di abitazioni. L’operazione segna un nuovo passo nella trasformazione di T-Mobile Polska da operatore esclusivamente mobile a fornitore di servizi di telecomunicazione completamente convergenti.

Certo, questa operazione in Polonia non è la fusione da 400 miliardi di dollari con la sua filiale statunitense T-Mobile US, di cui si era parlato in primavera, ma rappresenta comunque un’operazione concreta per Deutsche Telekom in Europa.

47 milioni di clienti di telefonia mobile in Europa

Pur non essendo presente in Francia (tranne che tramite T-Systems), il gruppo con sede a Bonn vanta un fatturato annuo di 12,6 miliardi di euro in Europa (esclusa la Germania), di cui 1,7 miliardi in Polonia e il doppio in Grecia. Al di fuori della Germania, conta 47 milioni di clienti di telefonia mobile nel continente, 8 milioni di connessioni fisse e 7,4 milioni di clienti di banda larga.

Dopo la vendita della sua piccola filiale rumena lo scorso anno, resta da vedere se l’operazione con la Polonia e Macquarie possa preannunciare ulteriori mosse da parte di Deutsche Telekom.

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