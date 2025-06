Deutsche Telekom rende noto che "sosterrà" il progetto europeo Iris2 (Infrastruttura per la Resilienza, l'Interconnettività e la Sicurezza via Satellite).

Deutsche Telekom rende noto che “sosterrà” il progetto europeo Iris2 (Infrastruttura per la Resilienza, l’Interconnettività e la Sicurezza via Satellite), il programma satellitare europeo che fornirà servizi sicuri agli Stati membri dell’Unione Europea tramite 282 satelliti – 264 in orbita terrestre bassa (LEO) e 18 in orbita terrestre media (MEO) – e per il quale sono stati stipulati contratti per un valore di 10,6 miliardi di euro in 12 anni alla fine dello scorso anno.

DT progetterà servizi IT

Deutsche Telekom “progetterà servizi IT e data center avanzati, reti [wide area] sicure e una rete core 5G” a supporto della costellazione, che “rafforza la sovranità tecnologica dell’Europa“, ha osservato DT in questo annuncio. “La connettività dallo spazio migliorerà diversi ambiti in futuro. Questi includono, ad esempio, la sorveglianza, la protezione civile, la gestione delle crisi, la protezione delle infrastrutture critiche e le questioni della sicurezza nazionale e della resilienza in Europa”, ha precisato la compagnia telefonica, che ha aggiunto che fornirà anche connettività a banda larga per utenti aziendali e privati.

Claudia Nemat, a cui Abdu Mudesir succederà presto come membro del consiglio di amministrazione di DT per la tecnologia e l’innovazione, ha dichiarato: “Il nostro continente ha bisogno di una connettività sicura e moderna. Con Iris2, raggiungiamo esattamente questo obiettivo e rafforziamo la sovranità tecnologica dell’Europa. Telekom contribuisce all’infrastruttura digitale transfrontaliera di domani, sempre con al centro le persone”.

Con la costellazione satellitare IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security via Satellite), l’Unione europea vuole migliorare l’infrastruttura digitale dell’Europa con la moderna tecnologia satellitare. Il progetto mira a costruire una rete di comunicazione potente, sicura e indipendente. Soprattutto, però, la costellazione satellitare rafforza la sovranità tecnologica dell’Europa.

Sicurezza nazionale e connettività satellitare avanzata

IRIS2 mira ad affrontare le sfide urgenti a lungo termine nei settori della sicurezza, della protezione e della resilienza. Fornendo servizi avanzati agli utenti governativi e colmando le lacune di connettività in tutta l’Unione Europea, IRIS2 sostiene l’autonomia strategica dell’Europa.

