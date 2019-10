Deutsche Telekom-Audi, accordo per mobilità 5G a Ingolstadt

Audi e Deutsche Telekom hanno siglato un accordo sulla sperimentazione del 5G in ambito mobilità nella città di Ingolstadt. Il memorandum prevede che si sperimenti il 5G in ambito urbano per creare soluzioni più sicure, più digitali e sostenibili per la mobilità cittadina.

L’obiettivo a lungo termine è creare un sistema di trasporti locali in digitale, per migliorare le condizioni di sicurezza del traffico e la nascita di nuovi servizi basati su flussi di dati in tempo reale provenienti dalle vie cittadine.

Grazie al 5G, la maggior ampiezza di banda e le risposte in tempo reale a tutte le richieste in rete consentirà di creare ponti di comunicazione in tempo reale fra diversi guidatori e utenti stradali, con il lancio di forme automatizzate di guida e connessioni all’Internet of Things (IoT).

Una potenziale applicazione 5G riguarda la connessione in rete dei semafori agli incroci, con l’invio di dati sulle condizioni del traffico e lo scambio anonimizzato di informazioni e dati provenienti dalle auto in circolazione via 5G. Tutto ciò consentirà alle auto di reagire in modo più rapido a condizioni di traffico non visibili, evitando ad esempio di imbottigliarsi su strade già congestionate e di cercare percorsi alternativi.

Anche i dispositivi 5G di pedoni e ciclisti possono essere inseriti e connessi nella rete generale che collega auto e semafori, contribuendo ad arricchire la mole di dati disponibili in strada.

Inoltre, secondo le attese, il 5G consentirà di ridurre i tempi di ricerca di un parcheggio: tutti lo speriamo e la nuova tecnologia promette di esaudire questo desiderio. I parcheggi liberi verranno comunicati agli automobilisti che cercano in tempo reale in modo tale che potranno muoversi direttamente verso l’obiettivo.

Ingolstadt diventa così un centro di sperimentazione dedicato alla mobilità basata sulla nuova infrastruttura 5G di Deutsche Telekom.

Al pari di Audi, anche altre case automobilistiche potranno fruire del nuovo standard.