Deutsche Telekom aggiunge Starlink per i clienti aziendali

Deutsche Telekom ha aggiunto i servizi di banda larga satellitare di Starlink nel suo pacchetto destinato ai clienti aziendali. Il Satellite Internet Access (SIA) di Starlink “assicura connettività affidabile nei luoghi dove la fibra e le reti mobili non sono del tutto disponibili o dove è richiesta una ridondanza ulteriore” scrive DT in un annuncio sottolineando di essere “l’unico operatore di rete in Germania che al momento offre banda larga satellitare come servizio completamente gestito”.

DT ha recentemente annunciato il lancio di servizi direct-to-device (D2D) ai suoi clienti in diversi paesi europei a partire dal 2028, sfruttando la costellazione di prossima generazione D2D LEO di Starlink

Connettività stabile tramite banda larga satellitare

La connessione satellitare rimane stabile e indipendente dalle infrastrutture locali, anche se le reti terrestri falliscono. In caso di interruzione primaria della connessione, SIA consente una continuità senza interruzioni. Questo è particolarmente importante per operazioni sensibili al tempo e per il business, dove ogni minuto di inattività conta.

“L’affidabilità è la nostra promessa: con Starlink, il cielo diventa la linea di riserva. La soluzione garantisce la connettività esattamente dove è essenziale per le operazioni – su grandi cantieri, in aree remote o in situazioni di crisi”, dice Klaus Werner, Managing Director Business Customers di Telekom Deutschland.

La banda larga satellitare come soluzione di ponte

SIA mantiene sistemi critici per il business come i sistemi di punto vendita, terminali logistici e sistemi di controllo industriale connessi in modo affidabile. Un progetto pilota attuale ne dimostra l’efficacia: una catena di birrifici leader sta collegando un nuovo sito nella Germania orientale utilizzando SIA mentre il lancio della fibra è ancora in corso. Anche in situazioni eccezionali come disastri o eventi naturali, la banda larga satellitare garantisce una connettività affidabile.

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