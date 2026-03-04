Per coprire le aree bianche e rafforzare la connettività nelle zone rurali in tutta Europa, Deutsche Telekom ha siglato un accordo con Starlink per coprire 10 paesi.

L’annuncio arriva dal Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, dove quest’anno le reti non terrestri (NTN) sono protagoniste assolute.

Deutsche Telekom primo operatore europeo

Deutsche Telekom è attualmente il principale fornitore di telecomunicazioni in Europa, ma molte aree rimangono scoperte, a causa di vincoli topografici e ambientali. L’azienda vede l’accordo con Starlink come un modo per connettere meglio gli europei e realizzare la sua ambizione di diventare una rete ubiquitaria.

“Abbiamo la migliore rete in ogni paese. Siamo leader indiscussi, con una copertura superiore al 90% nella maggior parte dei nostri paesi europei”, ha detto a Euronews Next Abdu Mudesir, Chief Product and Technology Officer di Deutsche Telekom.

Servizio in 10 paesi

Deutsche Telekom ha iniziato a collaborare con SpaceX nel 2022 per eliminare le aree senza copertura mobile. Sarà il primo in Europa a utilizzare i satelliti di seconda generazione di Starlink e si spera di coprire 10 paesi europei: Germania, Austria, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Grecia, Croazia, Montenegro e Macedonia del Nord.

Lancio previsto per il 2028

“Ma c’è ancora quel 10%, 5%, 1% che non è coperto. Foreste, montagne, isole. I nostri clienti richiedono una connettività veramente ubiqua in quelle aree, ed è ciò che possiamo offrire con Starlink. E si sposa perfettamente con la nostra visione di essere la rete degli operatori di rete”. Secondo Deutsche Telekom, il lancio del servizio Direct-to-Device (D2D) è previsto per il 2028, con smartphone futuri progettati per connettersi direttamente allo spettro MSS (Mobile Satellite Service) di Starlink.

Smartphone a marchio Starlink?

Starlink, la divisione di SpaceX di Elon Musk, sta esplorando la connettività mobile da tempo e recenti report suggeriscono che potrebbe persino prendere in considerazione lo sviluppo di uno smartphone a marchio Starlink.

