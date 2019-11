Dental digital education: P101 SGR investe 2 milioni di euro in Osteocom

Il gestore di Venture Capital P101 SGR, attraverso il suo secondo veicolo Programma 102, investe due milioni di euro in Osteocom, la società di servizi educativi digitali per il settore dentale che offre contenuti formativi per conto di dentisti di eccellenza internazionale.

I fondi verranno destinati da Osteocom ad un programma di espansione a livello internazionale, ed in particolare nei mercati inglese, francese, tedesco, portoghese, polacco, americano e australiano; oltre che a lanciare nuovi servizi e,a partire da marzo 2020, sviluppare ulteriormente le tecnologie proprietarie e implementare le attività di comunicazione e marketing.

“Il digitale è in grado di democratizzare l’accesso all’istruzione e alla formazione professionale in ogni ambito. In un mondo in cui la popolazione scolarizzata è in costante aumento e in cui sempre più i professionisti cercano la migliore formazione, valicando i confini del proprio Paese d’origine, è evidente come il trend dell’education technology – che già oggi rappresenta il 2% del mercato globale dell’istruzione – sia destinato a crescere e consolidarsi. Osteocom è leader proprio in questo ambito: è in grado di fornire corsi specializzati e di alta qualità attraverso il digitale, accessibili in ogni momento e da ogni luogo”, ha affermato Giuseppe Donvito, Partner di P101 SGR.

“L’ingresso di P101 nel capitale di Osteocom ci rende fieri del lavoro svolto, confermando la qualità della nostra soluzione e le potenzialità della digital education nel settore dentale e più in generale medicale. Questo aumento di capitale e l’esperienza di P101 ci consentiranno di accelerare nel nostro percorso di crescita a livello internazionale, supportando gli investimenti in talent, tecnologia e marketing”, ha dichiarato Alessandro Dentoni, Founder e CEO di Osteocom.

Fondata nel 2013 a Parma da Alessandro Dentoni, Osteocom nasce come blog ma si evolve rapidamente diventando leader nella comunicazione digitale per il settore dentale e soprattutto nella education, attraverso una piattaforma video e la collaborazione con alcuni tra i più noti esperti e professionisti del settore. La Società ha sviluppato una soluzione proprietaria che offre una gamma variegata di servizi: dall’abbonamento ai video-corsi dei migliori professionisti con strumenti e modalità molto più efficienti e fruibili dei tradizionali corsi in aula, ai servizi di comunicazione web B2B per aziende e associazioni del settore dentistico.

Questa operazione rappresenta il primo round di investimento per la start-up dopo un Angel round da 550mila euro sottoscritto da Milano Fiduciaria Srl. La start-up è cresciuta a ritmi costanti, arrivando negli ultimi anni a raddoppiare il giro d’affari: 23.000 i dentisti italiani abbonati (sui circa 40.000 iscritti all’albo) e 25.000 sui mercati internazionali; 600 il monte ore di corsi erogati nel corso del 2019, con un incremento delle visualizzazioni del 230% rispetto all’anno precedente.

L’operazione rappresenta per P101 SGR l’apertura al mercato dell’EdTech (education technology) attraverso l’inserimento in portafoglio di una piattaforma in grado di erogare servizi educativi digitali di alta qualità ai professionisti e alle aziende del settore dentistico che rappresentano un’area di eccellenza a livello internazionale.

La discontinuità tecnologica, informativa e di business in atto sta radicalmente cambiando le necessità di formazione nonché la velocità con cui questa deve avvenire. In tal senso per P101 quest’area è una priorità nell’ambito del suo focus di investimento. Osteocom vuole essere il primo di un filone che vedrà altre operazioni nel breve e medio termine.

Il mercato sottostante è infatti in fortissima crescita: secondo le stime di Brighteye Ventures, solo in Europa è stato investito 1 miliardo di dollari in società che si occupano di education technology tra il 2014 e il 2018. Gli investimenti in questo settore hanno raggiunto un picco di 450 milioni di dollari nel 2018 attraverso 152 deal, registrando un aumento del 62% in termini di ammontare investito rispetto all’anno precedente. Inoltre, sia la quantità che la dimensione delle operazioni sono cresciute in modo significativo. Infatti, sebbene il vecchio continente resti ancora indietro rispetto alla Cina e agli Stati Uniti in termini di volume degli investimenti EdTech, l’Europa è l’unica regione in cui le operazioni sono aumentate, quasi raddoppiando, da 87 a 152, e la dimensione dei deal è cresciuta di 3,7 volte in quattro anni.

L’investimento in Osteocom è il quarto di Programma 102, gestito da P101 SGR con obiettivo 120 milioni di euro: Fondo Europeo per gli Investimenti, Fondo Italiano d’Investimento, Fondazione Sardegna, Azimut, Banca Sella, privati, istituzionali sono gli investitori correnti del Fondo, cui si affiancheranno i sottoscrittori di Italia 500 (Azimut), primo fondo comune, che investirà in Venture Capitale e PMI, dedicato al retail.