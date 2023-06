Democrazia Futura. Una settimana di fuoco (19-24 giugno 2023)

Giampiero Gramaglia

Democrazia futura raccoglie in “Una settimana di fuoco (19-24 giugno 2023). La guerra fra propositi di contro- offensive, tentativi di mediazione e di marce su Mosca” quattro contributi scritti da Giampiero Gramaglia. Nel primo scritto martedì 20 giugno osservava come “In Ucraina la guerra si trascina, [mentre] Cina e Stati Uniti dialogano”. Nel secondo sempre datato martedi 20 giugno, analizzava la visita del segretario di Stato americano a Pechino: “Cina – Usa: Blinken a Pechino, prove di disgelo, ma nodi irrisolti”. Nel terzo pezzo di venerdi 23 giugno considerava la ” Controffensiva ucraina a rilento, [e gli] sforzi di pace in stallo” soffermandosi su “La preparazione del Vertice della Nato a Vilnius l’11 e 12 luglio“. Infine nel pezzo scritto nella tarda mattinata di oggi lunedi 26 giugno Gramaglia commenta a meno di 48 ore dal tentato putsch della brigata Wagner su Mosca, “Le 36 ore che potevano cambiare la Russia (e forse l’hanno cambiata)”. “Ma ancora non lo sappiamo. Anzi, per il momento – avverte il giornalista di Saluzzo- fatichiamo a capire che cos’è davvero successo”. Per Gramaglia “ci perdono tutti: Prigozhin, alla macchia, capitano di ventura senza più esercito; e pure Putin, la cui autorità e la cui aura sono state intaccate dalla insubordinazione d’un suo sodale e dal sostegno popolare che una parte della popolazione di Rostov-sul-Don ha dato agli ‘ammutinati’”. Insomma secondo l’autore “Le 36 ore trascorse tra venerdì 23 e sabato 24 giugno 2023 sono state fra le più convulse della Russia moderna, un po’ come il putsch di agosto del 1991, quando i carri che avevano occupato Mosca furono neutralizzati dal coraggio di un vigoroso Boris Eltsin salito su di essi a parlare con i soldati nelle torrette”. Lo stesso accordo raggiunto rimane “difficile da interpretare [e] dalle conseguenze imprevedibili con scenari fantasiosi” Una cosa è però certa: una Russia destabilizzata suscita “Le preoccupazioni dell’intelligence statunitense [anche a causa del]l’imprevedibile comportamento” del Presidente russo con un Paese “Sull’orlo della guerra civile dopo l’occupazione dei miliziani di Rostov e la reazione di Putin”. “Di certo, l’Occidente misurava in quelle ore – conclude Gramaglia – i rischi connessi all’instabilità russa, mentre Zelens’kyj poteva gongolare per la debolezza della struttura di potere a Mosca. Il presidente americano Joe Biden consultava telefonicamente i maggiori alleati (fra di essi, non l’Italia)”.

1. In Ucraina la guerra si trascina, Cina e Stati Uniti dialogano[1]

Della guerra in Ucraina, non si parla quasi più; o se ne parla ritualmente: la mattina, c’è il bollettino dei missili e dei droni sulle città ucraine, si contano quelli intercettati, si glissa su quelli a bersaglio, si mostrano gli edifici civili colpiti (se ve ne sono); il pomeriggio, s’intrecciano versioni contrastanti sull’andamento della controffensiva ucraina, che – dicono gli ucraini – avanza, ma non dovunque e non in profondità o – dicono i russi – subisce smacchi. Reciprocamente, ucraini e russi dichiarano pesanti perdite inflitte al nemico.

Gli Stati Uniti prendono sul serio la minaccia costituita dalle testate nucleari tattiche che la Russia avrebbe trasferito in Bielorussia. Il presidente Aleksandr Lukashenko afferma di

avere ricevuto armamenti “tre volte più potenti delle bombe atomiche sganciate dagli Stati Uniti su Hiroshima e Nagasaki nel 1945”.

Ma il segretario alla Difesa degli Stati Uniti d’America, Lloyd Austin, è fiducioso sulle potenzialità del contrattacco ucraino:

“Le forze di Kiev mostrano capacità e professionalità… E’ una maratona, non uno sprint”.

Il leader dei mercenari del Gruppo Wagner, Evgheni Prigozhin, si fa beffa degli ucraini e dei loro alleati occidentali, piazzando finte commesse per F-35 e fucili, mitragliatori e lanciagranate ‘made in Usa’, mentre Politico scopre che centinaia di migliaia di munizioni di produzione occidentale sono finite ai militari russi.

Le autorità russe ammettono carenze negli approvvigionamenti ed errori nella programmazione della cosiddetta ‘operazione militare speciale’.

E il Pentagono si accorge d’avere, a sua volta, sopravalutato gli aiuti militari dati all’Ucraina: sei miliardi di dollari in più negli ultimi due anni, l’eccedenza verrà ora utilizzata per ulteriori forniture.

Il fronte della pace, mosse dal Brasile e dall’Africa

Sul fronte della ricerca della pace, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva sollecita l’appoggio del Vaticano,la cui azione prosegue sotto traccia:

“Ho chiamato Papa Francesco – dice Lula – perché volevo fargli visita. È molto interessato a porre fine alla guerra in Ucraina”.

Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, apre spiragli a soluzioni diplomatiche, annunciando che alcune idee – senza però dire quali – “potrebbero funzionare”. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, fa sapere che Mosca è interessata a discutere ogni opzione.

Ma il presidente russo Vladimir Putin rinfocola i timori di un allargamento del conflitto: “La Nato si lascia trascinare in guerra”. Da San Pietroburgo, durante l’annuale Forum economico, Putin rende omaggio a Silvio Berlusconi con un minuto di silenzio e gli riconosce di avere “migliorato i rapporti tra Russia e Nato”.

Bombe russe cadono su Kiev durante la visita del presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, presidente di turno dei Brics, in missione per illustrare un piano di pace di alcuni leader africani, prima a Zelens’kyj, poi a Putin.

Gli attacchi aerei non rasserenano gli animi: “Un messaggio chiaro alla missione di pace”, commenta il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. E Zelens’kyj boccia la ‘pace africana’: “Vogliono solo sospendere il mandato di arresto per Putin” della Corte penale internazionale dell’Aia. Putin deve recarsi in SudAfrica per il Vertice dei Brics.

L’Onu condanna la Russia perché impedisce l’accesso degli aiuti umanitari nelle aree occupate colpite dalle inondazioni conseguenti al massiccio collasso della diga di Khakovka a inizio giugno 2023. Non è tuttora chiaro se la diga sia stata deliberatamente presa di mira o sabotata – in quei giorni, il New York Times sosteneva che il danno fosse stato causato dai russi – o se si sia invece trattato di un cedimento strutturale, magari in parte causato dalla carente manutenzione della infrastruttura nel corso del conflitto.

Anche il numero delle vittime del disastro è incerto: si oscilla tra alcune decine e alcune centinaia. La autorità ucraine segnalano i rischi per la salute posti dalla qualità delle acque, che si va deteriorando, anche per le carcasse di animali in putrefazione.

Sempre alta la tensione attorno alla centrale nucleare di Zaporizhja, dove gli esperti dell’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, continuano i sopralluoghi.

2. Cina – Usa: Blinken a Pechino, prove di disgelo, ma nodi irrisolti[2]

Cina– Usa: prove di disgelo e di dialogo, se non ancora di intesa e di cooperazione, mesi dopo che la crisi del pallone sonda – o spia – cinese intercettato nei cieli dell’America del Nord all’inizio di febbraio 2023 aveva provocato una sorta di paralisi nei rapporti fra le Super-Potenze del XXI Secolo.

La visita a Pechino del segretario di Stato statunitense Antony Blinken non ha risolto nessuno dei problemi sul tavolo, ma potrebbe rivelarsi un passo cruciale nel ripristinare relazioni corrette fra Washington e Pechino. Nella sintesi del Washington Post, i rapporti Usa – Cina non sono più “in caduta libera”, ma quella che resta da percorrere “è una strada accidentata”.

Tra il 18 e il 19 giugno 2023, Blinken, il maggiore esponente dell’attuale Amministrazione americana a giungere in Cina, ha incontrato in successione tutto il gotha degli affari esteri cinesi, dal ministro Qin Gang al capo della diplomazia del Partito comunista Wang Yi al presidente Xi Jinping.

In un tweet, a fine visita, il segretario di Stato americano ha scritto: “Ho avuto un colloquio franco, sostanziale e costruttivo con il presidente Xi… Abbiamo discusso di questioni importanti, inclusa la necessità di gestire i nostri rapporti in modo responsabile”.

Da Washington, gli fa eco il presidente Joe Biden: Blinken in Cina “ha fatto un grande lavoro”; “Siamo sulla strada giusta”, pur se una svolta non c’è ancora stata – solo qualche piccola concessione reciproca -.

Un segretario di Stato statunitense mancava da Pechino da cinque anni: l’ultimo era stato Mike Pompeo, ‘falco’ trumpiano. Nel lustro trascorso, il livello di confronto fra Stati Uniti e Cina s’è inasprito, su una gamma di temi: economia e commercio, tecnologia e sicurezza, Taiwan e Ucraina, diritti umani e influenza geo-politica.

La crisi del pallone aveva portato i rapporti fra i due Paesi al punto più basso da parecchio tempi in qua – per alcuni, dallo stabilimento delle relazioni diplomatiche nel 1979 -: quasi ai ferri corti sulla conclamata amicizia tra Pechino e Mosca, anche dopo l’invasione dell’Ucraina, nonostante Xi Jinping abbia avviato un abbozzo di mediazione; come sull’ipotesi d’annessione con la forza di Taiwan e sugli sforzi di Washington di limitare la vendita di tecnologie d’avanguardia alla Cina.

Alla vigilia della visita di Antony Blinken, il cui esito non era scontato – l’incontro con Xi Jinping non era neppure stato annunciato -, sia Washington che Pechino avevano smorzato le attese di passi avanti decisivi.

E resta da vedere se le relazioni decisamente fredde fra i due Paesi ne escano davvero ‘intiepidite’: un segnale potrebbe essere lo svolgimento, in un prossimo futuro, di un vertice fra i presidenti Xi Jinping e Biden, che finora si sono fisicamente visti solo a margine del G20 di Bali in Indonesia a novembre (in quell’occasione, prospettarono un maggiore dialogo fra i due Paesi, che poi però non c’è stato).

Lo sforzo di allentare le tensioni e di “stabilizzare” le relazioni è comunque evidente; così come l’incertezza sull’esito del tentativo.

Blinken era stato accolto dai media cinesi con espressioni di mancanza di fiducia verso gli Stati Uniti, accusati di essere gli unici responsabili del peggioramento dei rapporti bilaterali.

Una schiarita sull’orizzonte Usa-Cina può anche essere utile a Joe Biden in vista della campagna elettorale del 2024: i vantaggi di potenziali cooperazioni su temi globali, come il riscaldamento del clima, sono evidenti.

55 ore a Pechino: i nodi che restano da sciogliere

Con assonanza cinematografica, qualcuno ha parlato delle 55 ore di Blinken a Pechino: un richiamo alla Rivolta dei Boxer del 1900, portata sullo schermo da Charlton Heston e David Niven. Blinken è stato accolto da Xi Jinping con tutti gli onori nella Grande Sala del Popolo in piazza Tienanmen, di solito riservata ai ricevimenti dei capi di Stato.

Concluso il colloquio, durato meno d’un’ora, Xi Jinping ha parlato di “progressi” e di “terreno comune”, auspicando una “stabilizzazione” dei rapporti.

Dal canto suo, Antony Blinken ha rilevato che “la diplomazia diretta” è il modo migliore per “difendere i propri interessi” e gestire “la concorrenza in modo responsabile”.

Ma nodi restano da sciogliere, anche perché “non si può risolvere tutto con una sola conversazione. I progressi – ha chiarito Blinken – sono difficili, richiedono tempo”.

Washington auspica altri incontri strategici Fra Stati Uniti e Cina, protagoniste le segretarie al Tesoro Janet Yellen e al Commercio Gina Raimondo; con l’ambizione di pianificare entro la fine del 2023 un vertice tra Joe Biden e Xi Jinping, a margine, forse, del G20 in India in settembre o del vertice dell’Apec a San Francisco in novembre.

Biden si dice ansioso di “parlare delle legittime differenze che abbiamo, ma anche di come andare d’accordo”, gettando acqua sul fuoco di quello che aveva già definito “uno stupido pallone”: “Non credo che la dirigenza cinese sapesse dov’era, e che cosa c’era dentro … Penso che sia stato più imbarazzante che intenzionale”.

XI Jinping, dal canto suo, venerdì 16 aveva ricevuto da “vecchio amico”, e con tutti gli onori, il fondatore di Microsoft Bill Gates in quanto presidente dell’omonima fondazione filantropica.

Intanto, c’è il sì del ministro Qin a recarsi a Washington.

Il ministro degli Esteri cinese ha avuto molte attenzioni per il suo omologo statunitense: tappeto rosso nella villa statale riccamente decorata negli antichi Giardini Diaoyutai di Pechino; fastoso ricevimento, stretta di mano davanti alle rispettive bandiere, senza però dichiarazioni ai reporter.

Questi alcuni dei nodi irrisolti.

Ucraina

Secondo Blinken, la Cina assicura che “non sta fornendo e non fornirà” armi alla Russia.

Tuttavia, Xi Jinping non condanna l’invasione dell’Ucraina operata dal presidente russo Vladimir Putin e c’è sempre il rischio che equipaggiamenti possano arrivare alle forze di Mosca da aziende private cinesi.

Taiwan

La posizione di Pechino resta che non c’è spazio per “compromessi o concessioni” sull’appartenenza dell’isola alla Cina.

Washington, che ribadisce la politica dell’Unica Cina e conferma di “non appoggiare l’indipendenza dell’isola”, ma si oppone a cambiamenti “unilaterali dello status quo”. Gli Stati Uniti continuano a monitorare con preoccupazione le “azioni provocatorie cinesi nello Stretto” di Formosa.

Comunicazione militare

Uno degli obiettivi della missione era riavviare la comunicazione diretta tra le forze armate dei due Paesi per evitare “errori di valutazione”, specie dopo gli incidenti sfiorati tra aerei e navi militari sopra il Mar Cinese meridionale e nello Stretto di Formosa.

La Cina ha però respinto al mittente la proposta, dicendo che le sanzioni degli Stati Uniti d’America sono un ostacolo alla riapertura del dialogo. Poco s’è mosso pure sui fronti del commercio e delle violazioni cinesi dei diritti umani nello Xinjiang, in Tibet e a Hong Kong.

S’è invece concordato di “incoraggiare l’espansione degli scambi culturali ed educativi, di discutere attivamente l’aumento dei voli passeggeri tra la Cina e gli Stati Uniti”, accogliere “più studenti, accademici e uomini d’affari nei rispettivi Paesi e di fornire a tale scopo supporto e assistenza”.

Acqua fresca, ma che aiuta a raffreddare relazioni incandescenti.

3. Controffensiva ucraina a rilento, sforzi di pace in stallo[3]

L’Unione europea adotta l’11° pacchetto di sanzioni anti-Russia dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, uno ogni sette settimane in media. Ed il Pentagono scopre, nelle pieghe del bilancio, un tesoretto di sei miliardi di dollari che possono ancora essere spesi in aiuti militari – in pratica, avevano calcolato il valore delle armi mandate a Kiev come se fossero nuove e non usate.

Quel che resta di una scuola ucraina dopo l’occupazione russa e i combattimenti (Fonte: l’Espresso)

A Londra si torna a parlare di ricostruzione – il grande business prossimo venturo -, ma sì è ancora nella fase della distruzione, Il premier ucraino Denys Shmyhal osserva che mancano circa 6 miliardi “per coprire i bisogni immediati”, esclusi gli aiuti militari: Kiev necessita di oltre 14 miliardi; 3,3 sono già messi a bilancio; 4,3 sono stati promessi dai partner internazionali; il segretario di Stato Usa Antony Blinken ne offre 1,3 in più; il resto va ancora trovato

E intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj mette in guardia contro un “attacco terroristico” russo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, che è sotto controllo russo dall’inizio dell’invasione, dopo il sabotaggio della diga di Kakhovka. Missili ucraini di fabbricazione britannica colpiscono e danneggiano il punte di Chongar, che collega la regione di Kherson, occupata dai russi, alla Crimea e che viene utilizzato dai russi per trasportare armamenti pesanti verso Zaporizhzhia e Melitopol.

Ma il dato saliente dell’ultima settimana è che la controffensiva ucraina “non soddisfa le aspettative su nessun fronte”, almeno nelle fasi iniziali, riferiscono alla Cnn fonti militari statunitensi. Le forze russe, che hanno avuto vari mesi per fortificare le proprie posizioni, oppongono una resistenza maggiore del previsto; e il presidente russo Vladimir Putin annuncia lo schieramento di missili Sarmat, che hanno capacità nucleare.

Parlando a Londra, Zelens’kyj ammette che la controffensiva non sta dando risultati immediati ed è più lenta delle attese. E Shmyhal conferma che la riconquista dei territori occupati è lenta e “richiederà tempo”, anche perché l’esercito è rallentato dai campi minati e dai trinceramenti predisposti dai russi. In due settimane di attività militari, l’Ucraina ha liberato solo otto villaggi, nonostante decine di scontri ogni giorno nel Sud-Est del Paese. In particolare nelle aree di Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Marinka, nel Donetsk.

E’ nei cieli che lo squilibrio di forze è più evidente. In attesa, se mai arriveranno, dei caccia Nato, l’aeronautica ucraina dispone di SU-25 di era sovietica, che risalgono agli anni Ottanta e che sono regolarmente sopraffatti dagli Su-35 russi, dotati di una tecnologia più moderna. Fin quando Mosca ha la superiorità aerea, è difficile per Kiev avanzare.

La preparazione del Vertice della Nato a Vilnius l’11 e 12 luglio

Su questo sfondo strategico-tattico s’intrecciano le diplomazie di pace e la preparazione del Vertice della Nato a Vilnius, l’11 e 12 luglio: si parlerà dell’adesione dell’Ucraina all’Alleanza atlantica, tema controverso e che, in ogni caso, presuppone la fine del conflitto, perché, finché è in guerra, sia pure per difendersi da un’aggressione, l’Ucraina non può entrare nella Nato.

Secondo Le Monde, il governo francese sta interrogandosi sulla possibilità che Kiev aderisca all’Alleanza: una eventualità finora esclusa da Parigi, Berlino e Washington, ma sostenuta da Paesi dell’Europa centrale come la Polonia e i Baltici. Il cambio di rotta francese, se confermato, avrebbe lo scopo di aumentare la pressione sulla Russia, mentre la controffensiva ucraina incontra difficoltà.

L’ingresso di Kiev nell’Alleanza, dopo la fine del conflitto, servirebbe ad evitare ulteriori minacce da parte di Mosca. Ma Biden frena sull’ingresso di Kiev nella Nato: “L’Ucraina – dice – deve rispettare gli stessi standard degli altri Paesi”, mentre si torna a parlare del cancro della corruzione che mina gli apparati pubblici ucraini.

C’è poi da sciogliere il nodo dell’adesione della Svezia, ancora bloccata dalle riserve della Turchia. E il ministro degli Esteri irlandese Micheal Martin ha avviato una consultazione pubblica sull’ingresso del Paese alla Nato, a causa del mutato panorama geopolitico dopo l’invasione russa. Secondo Martin, l’Irlanda non deve “sottrarsi alle proprie responsabilità”: Dublino potrebbe, così, apprestarsi ad abbandonare la sua storica neutralità.

Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea, annuncia altri 50 miliardi d’aiuti dell’Unione europea per l’Ucraina, la cui pratica di adesione all’Unione va avanti. La Commissione farà rapporto ai 27 ad ottobre.

Incominciano a delinearsi dialettiche di politica interna in vista delle elezioni presidenziali in Russia e in Ucraina, oltre che negli Stati Uniti, nel 2024. Un sondaggio del KIIS, centro di ricerca ucraino, dice che il 69 per cento degli ucraini scioglierebbe il Parlamento a guerra finita, il 47 per cento vuole un nuovo governo, il 23 per cento un altro presidente al posto di Volodymyr Zelens’kyj, il 19 per cento lascerebbe tutto com’è. I dati sono molto omogenei nelle diverse Regioni.

Mosca, dal canto suo, prova a rafforzare la propria presa sui 4 territori annessi nel 2022, annunciandovi elezioni locali il 10 settembre.

4. Le 36 ore che potevano cambiare la Russia (e forse l’hanno cambiata) [4]

36 ore che potevano cambiare la Russia. E che forse l’hanno cambiata. Ma ancora non lo sappiamo. Anzi, per il momento fatichiamo a capire che cos’è davvero successo. Apparentemente, i fatti sono che Evgeni Prighozin, capo della compagnia di mercenari Wagner, gli eroi per i russi delle battaglie di Mariupol e Bakhmut, ha lanciato i suoi uomini in una rivolta armata contro il potere costituito ed è giunto con i suoi carri a 200 chilometri da Mosca, dopo avere preso, senza colpo ferire, una città di oltre un milione di abitanti, Rostov-sul-Don.

Bollato come traditore dal presidente russo Vladimir Putin, cui era sempre stato fedele, Prigozhin, dopo un negoziato condotto dal presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, uno che non muove foglia se Putin non vuole, ha ordinato ai suoi uomini, la cui avanzata non aveva trovato opposizione né di terra né aerea, di fare dietro fronte e di rientrare nei loro acquartieramenti in Ucraina.

Che cosa ha ottenuto in cambio? Per sé, l’esilio in Bielorussia (o forse altrove) e l’immunità: non dovrà rispondere delle proprie azioni, nonostante Putin avesse pubblicamente assicurato il contrario. Per i suoi uomini, l’immunità e forse un qualche soldo extra; quelli che vorranno saranno inglobati nell’esercito russo, prospettiva respinta fino a venerdì 23 giugno – anzi, un ‘casus belli’ -. Tutto qui? dopo tanto rumore di putsch.

Molte le cose non chiare. Non si sa dove sia Prigozhin, che ha ragioni da vendere a non farsi trovare: per lui, il rischio di bere un te indigesto o di inciampare in un ombrello appuntito è altissimo.

Ma anche sulla location di Putin, nelle ore più calde della sommossa, vi sono state indicazioni contraddittorie, anche se la versione ufficiale l’ha sempre voluto al Cremlino.

Quanto ai Wagner, il loro quartier generale a San Pietroburgo è stato perquisito: la versione ufficiale è che sono state trovate ingenti quantità di denaro, lingotti d’oro, qualche chilo di polvere bianca che potrebbe essere droga.

Solo vinti, nessun vincitore

Se le cose stanno davvero così, ci perdono tutti: Prigozhin, alla macchia, capitano di ventura senza più esercito; e pure Putin, la cui autorità e la cui aura sono state intaccate dalla insubordinazione d’un suo sodale e dal sostegno popolare che una parte della popolazione di Rostov-sul-Don ha dato agli ‘ammutinati’.

Le 36 ore trascorse tra venerdì 23 e sabato 24 giugno 2023 sono state fra le più convulse della Russia moderna, un po’ come il putsch di agosto del 1991, quando i carri che avevano occupato Mosca furono neutralizzati dal coraggio di un vigoroso Boris Eltsin salito su di essi a parlare con i soldati nelle torrette.

Dopo giorni di fermento, Prigozhin ha sconfessato le ragioni addette da Putin per invadere l’Ucraina (e che lui aveva sempre avallate), ha dichiarato guerra al Ministero della Difesa russo – i suoi ‘nemici’ erano da sempre il ministro della Difesa Sergej Shoigu e il capo di Stato Maggiore, generale Valerij Vasilievic Gerasimov -, ha fatto uscire i suoi uomini dall’Ucraina, ha preso un centro di comando nevralgico nel sud della Russia, è avanzato verso Mosca. Tutto è praticamente avvenuto senza spargimento di sangue: si parla di un elicottero, o di un aereo, caduto, ma non è chiaro se sia stato abbattuto e da chi.

Un accordo difficile da interpretare dalle conseguenze imprevedibili con scenari fantasiosi

Si ignorano i termini dell’accordo che ha posto termine all’azione armata.

I miliziani del Wagner sono mercenari: si battono per la paga, non per un ideale; e forse il Gruppo continuerà a operare, come ha finora fatto nell’interesse di Mosca, sugli altri fronti dov’è impegnato, in Siria, in Libia, nell’Africa sub-sahariana.

In Ucraina, specie a Bakhmut, i Wagner, la cui consistenza – si dice – avrebbe toccato i 25 mila effettivi, hanno perso molti uomini e, per integrare i ranghi, hanno dovuto arruolato detenuti che hanno preferito la prima linea al carcere.

Nel dopo sommossa, spuntano come funghi i Dottor Stranamore che descrivono scenari improbabili se non impossibili.

Mentre a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj e il suo staff valutano come trarre vantaggio dal momento di debolezza, o almeno di sbandamento, russo, c’è chi ipotizza che i Wagner si trasferiscano in Bielorussia per attaccare da Nord l’Ucraina e aprire un nuovo fronte che freni la controffensiva. Come se ciò potesse avvenire da un giorno all’altro e di sorpresa, mentre tutti gli ammassamenti di truppe richiedono tempo e preparazioni logistiche, oltre a svolgersi sotto gli occhi dei satelliti.

Secondo l’Istituto per lo studio della guerra (Isw), un centro di ricerca statunitense anti-russo e pro-ucraino, l’ammutinamento di Prigozhin è fallito, ma il Cremlino si trova ora ad affrontare una situazione “profondamente instabile”: la “soluzione a breve termine profilatasi danneggia in modo sostanziale” il potere di Putin e lo sforzo bellico russo in Ucraina. “

La ribellione ha messo a nudo la debolezza delle forze di sicurezza russe e ha mostrato l’incapacità di Putin d’usare la forza in modo tempestivo per respingere una minaccia interna, erodendo ulteriormente il suo controllo sugli apparati militari”.

Le preoccupazioni dell’intelligence statunitense e l’imprevedibile comportamento di Putin

Il New York Times scrive che l’intelligence statunitense sapeva dalla metà di giugno che Prigozhin stava progettando un’operazione in Russia e aveva comunicato all’Amministrazione Biden dubbi sulla capacità di Putin di restare al potere e preoccupazioni per l’instabilità che poteva derivare dall’insurrezione di Prigozhin, anche per quanto riguarda il controllo dell’arsenale nucleare russo. E’ però strano che l’intelligence russa non avesse avuto sentori analoghi e ignorasse le trame di Prigozhin, il cui brusco voltafaccia sulle ragioni della guerra potrebbe essere stato ‘incoraggiato’ – è una dei tanti dubbi – da qualche attore esterno; e che forse – è un altro rovello – sperava di disporre di qualche spalla interna.

Putin, che aveva proclamato di volere schiacciare militarmente la rivolta, non ha sparato un colpo contro quelli che la popolazione russa di sentimenti nazionalisti e favorevole all’ ‘operazione militare speciale’ in Ucraina percepisce come ‘eroi’.

E c’è anzi chi ipotizza che il ‘cuoco di Putin’, 62 anni, sanguigno e irascibile, ma vicinissimo al leader, un passato in carcere, poi imprenditore nella ristorazione a San Pietroburgo, prima di divenire ‘imprenditore di guerra’, possa vedere cadere metaforicamente le teste del ministro Shoigu e del generale Gerasimov, i bersagli delle sue critiche circa le scelte strategiche russe e l’inadeguatezza dei rifornimenti alle truppe al fronte.

Sull’orlo di una guerra civile dopo l’occupazione dei miliziani di Rostov e la reazione di Putin

Di certo, la crisi s’è risolta nel giro di una giornata: lo spettro di una guerra civile è stato derubricato a tentato putsch, una ‘guerra del soldo’ che si vede spesso in Africa, dove i militari insorgono contro i governi che non li pagano.

Eppure, sabato 24 giugno a metà mattina la guerra civile pareva dichiarata.

“Uno dei convogli del Gruppo Wagner è stato attaccato nella regione di Voronezh… L’aviazione è all’opera… La guerra civile è ufficialmente iniziata”

recitava un comunicato su un canale Telegram del Gruppo Wagner, che affermava di controllare i siti militari e un aeroporto di Rostov-sul-Don.

La reazione di Putin era stata un video-messaggio alla nazione:

“Un colpo di pugnale alle spalle, alle nostre truppe e alla Russia – aveva dichiarato, senza nominare mai il suo nemico –. Tutti coloro che hanno scelto la via del tradimento saranno puniti e saranno ritenuti responsabili”.

E il patriarca della Chiesa ortodossa russa, Kirill, lanciava un appello all’unità di fronte alla minaccia comune, cioè l’Occidente. A Mosca, forze di sicurezza militari e di polizia creavano check-point e presidiavano edifici pubblici, mentre la tv di Stato trasmetteva un documentario su Berlusconi.

Le autorità russe riconoscevano che la situazione era difficile.

Informazioni contradditorie s’intrecciavano con smentite spesso aleatorie. Un video mostrava Prigozhin mentre incontrava militari e funzionari russi e diceva loro di volere incontrare Putin e Shoigu. Il sindaco della capitale Sergej Sobyanin invitava i cittadini a restare in casa, a non prendere l’auto e considerare lunedì 26 giugno, cioè oggi, una giornata di vacanza – impegno mantenuto, anche se sabato sera l’allarme era già rientrato -. Azioni antiterrorismo sono state messe in atto in tutta la Russia.

Conclusioni. L’instabilità della Russia e i rischi per l’Occidente che decide di non interferire in una vicenda interna russa. Il sostegno a Putin ribadito da Cina, Iran e persino Turchia

Di certo, l’Occidente misurava in quelle ore i rischi connessi all’instabilità russa, mentre Zelens’kyj poteva gongolare per la debolezza della struttura di potere a Mosca. Il presidente americano Joe Biden consultava telefonicamente i maggiori alleati (fra di essi, non l’Italia), il segretario di Stato statunitense Antony Blinken faceva lo stesso con i colleghi del G7; l’Unione europea scambiava informazioni e coordinava le reazioni – oggi lunedì 26 giugno c’è una riunione a Lussemburgo dei ministri degli Esteri dei 27 -.

Concorde la linea: una vicenda interna russa, in cui non c’è motivo di interferire.

Ma il brivido era forte: per l’Occidente, Putin è un criminale di guerra, ma se il suo posto fosse preso da un capitano di ventura come Prigozhin o da qualche altro avventuriero la sicurezza globale non sarebbe certo rafforzata.

Anche per questo, la Cina, l’Iran e pure la Turchia, Paese Nato, hanno espresso sostegno a Putin di fronte alla minaccia interna.

