Dematerializzazione della giustizia

Nel mese di ottobre sono stati effettuati presso la Cancelleria i primi depositi telematici relativi ai ricorsi per amministrazioni di sostegno per conto del Comune di Modena, nell’ambito del progetto regionale sulla giustizia digitale.

È così andata a regime la dematerializzazione di uno dei flussi documentali tra Amministrazione Comunale e Uffici Giudiziari. Il percorso che ha portato a tale risultato ha contemplato diversi incontri con i Servizi preposti del Comune e con la Cancelleria del Tribunale di Modena per affinare e personalizzare il flusso, rispettando le esigenze organizzative sia dell’Ente che del Tribunale stesso.

Gli incontri di analisi hanno portato a una ottimizzazione delle comunicazioni tra i due attori coinvolti, rendendole più lineari e semplificando alcuni passaggi.

La piattaforma di Lepida

Lepida ha fornito al Comune di Modena la piattaforma tecnologica tramite la quale è possibile creare il fascicolo digitale relativo alla richiesta di amministrazione di sostegno e depositarlo presso la Cancelleria del Tribunale.

È inoltre possibile eseguire ogni ulteriore deposito di documentazione integrativa, come ad esempio le relazioni periodiche richieste all’Amministratore, come pure ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria relative al fascicolo depositato, quali aggiornamenti, integrazioni, o fissazioni di udienze.

Il medesimo percorso con le stesse funzionalità è disponibile anche per le istanze al Giudice Tutelare per i minori in tutela al Servizio Sociale del Comune.

Il passo successivo, supportato dalla piattaforma offerta da Lepida, prevede la dematerializzazione del flusso documentale relativo alle richieste di relazioni in merito a situazioni familiari complesse in caso di separazioni conflittuali con presenza di minori, avanzate dal Tribunale ai Servizi Sociali.