Delibera Agcom protezione minori online, Cioffi (CNU): “Straordinario risultato”￼

“La delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che adotta le linee guida finalizzate all’attuazione dell’articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 in materia di “sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio”, è di grande importanza per la tutela dei minori contro ogni discriminazione in rete e rappresenta uno straordinario risultato”. Lo afferma Sandra Cioffi, presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti (CNU).

“Sono lieta – aggiunge – che tale esito sia giunto a pochi giorni dal convegno “Minori e media: diritti, rischi ed opportunità” di lunedì 30 gennaio a Palazzo Monte Citorio, al quale è prevista la presenza di rappresentanti del Governo, delle Istituzioni competenti, di AGCOM e di tecnici ed operatori del settore.

Il convegno – conclude Cioffi – rappresenterà il coronamento di un percorso anche del CNU che ha soddisfatto l’esigenza primaria di estendere anche alle piattaforme online disposizioni cogenti e strumenti di intervento come il parental control; e ciò è stato possibile grazie ad AGCOM e ad un incessante confronto che il CNU ha sempre sostenuto”.