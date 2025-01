Il presidente Usa vede nell'AI cinese una sorta di avvertimento per l'industria americana, lo choc potrebbe in qualche modo dare la scossa ed essere positivo. Ma che fine farà il progetto Stargate da 500 miliardi appena annunciato?

Cosa ne pensa Trump del terremoto DeepSeek? Il presidente Usa si è espresso ieri sul successo del rivale cinese low cost di ChatGPT, che ha mandato in panico la Silicon Valley, dicendo che si tratta di un “monito”, di un avvertimento per gli Stati Uniti.

“Spero che il lancio dell’intelligenza artificiale DeepSeek da parte di una società cinese sia un avvertimento, un monito per i nostri industriali e che gli ricordi che dobbiamo restare molto concentrati sulla concorrenza per avere la meglio”, ha detto Trump, parlando davanti a degli esponenti del Partico repubblicano in Florida.

DeepSeek ha lanciato in settimana un nuovo modello di intelligenza artificiale, R1, che promette una performance quanto meno pari a quella dei suoi concorrenti americani.

Che fine farà Stargate?

Resta da capire, a questo punto, visto l’impatto dirompente di DeepSeek con il crollo di dei titolo tecnologici a New York sul Nasdaq ma anche a seguire a Tokio sul Nikkei, quale sarà l’impatto di DeepSeek sul progetto “Stargate Project” da 500 miliardi di dollari per lo sviluppo congiunto di un nuovo sistema di AI made in Usa.

Un progetto appena annunciato da Trump in pompa magna, che vede OpenAI e la giapponese Softbank fra i promotori, che con l’arrivo di DeepSeek sulla scena rischia di essere già morto nella culla dopo l’esplosione del campione cinese. Sarebbe un paradosso, visto che Stargate è stato lanciato appunto per contrastare la minaccia cinese sul fronte AI.

Domanda aperta

La domanda è lecita, dopo che Nvidia nella sola giornata di ieri Nvidia, il gigante californiano dei semiconduttori necessari allo sviluppo dell’IA generativa, ha visto la sua azione crollare di quasi il 17%. E ha visto andare in fumo 590 miliardi di dollari di capitalizzazione in un giorno, uno dei crolli più clamorosi della storia. Cifre folli, a confronto di quanto DeepSeek assicura che la sua messa al punto non gli costerà più di 5,6 milioni di dollari, a confronto con i miliardi spesi da OpenAI, Microsoft, Google e altre società del settore.

Trump, effetto choc potrebbe essere positivo per le nostre aziende

Donald Trump si aspetta che lo choc suscitato dall’applicazione cinese abbia un effetto “positivo” per le imprese americane, costretto a rimettersi in discussione sui loro investimenti rinomati, soprattutto per le aziende di punta come Nvidia. “Al posto di spendere miliardi e miliardi, potrete spendere meno e con un po’ di fortuna arriverete alla stessa soluzione”. Questo il commento del presidente Usa dopo un giorno nero per la tecnologia americana a Wall Street.

