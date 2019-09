Deepfake alla portata di tutti? Stanno arrivando

Creare video completamente falsi tramite deepfake sarà alla portata di chiunque nel giro di 6 mesi un anno. L’allarme deep fake arriva da Hao Li, professore di computer science della University del South Carolina, artista ed esperto del settore interpellato dalla Cnbc. Secondo Hao Li, in tempi stretti si arriverà al punto che non sarà possibile distinguere un deep fake da un video che trasmette l’originale.

D’altro canto, in generale Li non condanna la tecnologia in sé, sostenendo invece che il vero problema sono coloro che sfruttano il deep fake per manipolare la realtà.

Oggi come oggi, è piuttosto semplice individuare a occhio nudo un deep fake, secondo l’esperto, che tuttavia ammette l’esistenza di esempi di deep fake davvero riusciti e difficilmente individuabili.

Con il termine deepfake si definiscono i video manipolati tramite intelligenza artificiale e software di machine learning per manipolare la realtà facendoli sembrare reali quando in realtà sono dei falsi digitali.

L’allarme deepfake sta crescendo a macchia d’olio per i rischi connessi alla diffusione di fake news e disinformazione, in particolare in ambito politico (qui l’articolo sul Deepfake di Renzi).

Tanto più che episodi di disinformazione politica tramite social e WhatsApp sono già piuttosto normali.

L’avvento della app Zao, che consente di scambiare il volto di una star con quello di chiunque, e la diffusione dei deepfake spingono l’esperto a prevedere un salto di qualità tecnologico in tempi molto stretti.