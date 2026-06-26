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Decreto coesione, a chi è destinato il bonus e cosa non fare

Decreto coesione, a chi è destinato il bonus e cosa non fare

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Decreto coesione, a chi è destinato il bonus e cosa non fare Adnkronos

(Adnkronos) – Arriva il bonus previsto dal Decreto coesione, prime somme erogate ai beneficiari. Il contributo, pari a 500 euro mensili per un massimo di 36 mesi, è destinato esclusivamente a chi ha avviato una attività imprenditoriale o professionale nei comparti individuati come strategici. Il denaro non può essere impiegato liberamente per esigenze personali o acquisti privati 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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