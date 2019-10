Ottimista il ministro dell’Ambiente Costa: “Avremo norme che contribuiranno a contrastare l’emergenza climatica a 360 gradi”. Il testo al vaglio del Consiglio dei Ministri. Incentivi per il “bonus mobilità” e per la riduzione degli imballaggi di plastica, con “green corner” nei negozi per la vendita di prodotti sfusi e alla spina.

C’è ancora da armonizzare gli incentivi alla Legge di Bilancio, ma come ha spiegato ieri il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, il passaggio di oggi al Consiglio dei Ministri potrebbe vedere l’approvazione finale della bozza del Decreto Clima.

Ultimi ritocchi, insomma, ha spiegato in una nota il ministro dell’Ambiente dal suo profilo Facebook: “Stiamo lavorando per armonizzare il testo iniziale con la legge di Bilancio e con il collegato ambientale, che sarà una legge collegata alla Stabilità tutta dedicata all’ambiente. Tre pilastri del Green new deal del governo che cammineranno insieme. Un percorso che inizia domani ed è condiviso da tutto il Governo e su cui ci stiamo confrontando anche in queste ore”.

Al lavoro per gli ultimi ritocchi al Decreto clima che – possiamo finalmente dirlo ufficialmente – domani sarà discusso…

“Avremo norme che contribuiranno a contrastare l’emergenza climatica a 360 gradi: dalla rottamazione di auto e ciclomotori in favore di abbonamenti per il trasporto pubblico e l’acquisto di biciclette, incentivi per la riduzione degli imballaggi, creando dei green corner nei negozi, a partire dalle botteghe e dai mercati rionali, con un fondo destinato proprio a tutti i commercianti che saranno quindi nostri alleati nel combattere l’eccesso di imballaggi, ci sarà una forte spinta alla riforestazione urbana e ancora campagne di informazione e di formazione ambientale nelle scuole”, ha precisato Costa.

Entrando nel dettaglio, il testo contiene delle misure rilevanti per la sostenibilità ambientale della manovra, con un fondo green per promuovere comportamenti virtuosi tra i commercianti e per incentivare la rottamazione di auto vecchie ed inquinanti.

Il decreto Clima prevede infatti un massimo di 5.000 euro per gli esercenti che accetteranno di realizzare nel proprio negozio un “green corner” per la vendita di prodotti sfusi e alla spina, sia alimentari, sia per l’igiene personale che per la pulizia di casa.

Necessarie per l’operazione risorse annuali per 20 milioni di euro, per il 2020 e per il 2021, che saranno coperte interamente con finanziamento del ministero dell’Ambiente e del ministero dell’Economia.

Confermato anche il “buono mobilità” di 1.500 euro per la rottamazione di auto Euro 3 e di 500 euro per motocicli Euro 2 e 3. Il buono serve per comprare abbonamenti al trasporto pubblico, sfruttare il servizio car sharing e acquistare biciclette.

Il fondo previsto dal decreto per incentivare la rottamazione è di 255 milioni di euro.