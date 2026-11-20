Le misure saranno operative da gennaio 2027 e spetterà all’ARERA definire le modalità attuative della norma.

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Il Decreto Bollette ha introdotto nuove misure per contenere il costo dell’energia elettrica e del gas nel 2027. Il provvedimento, entrato in vigore il 14 novembre 2026, prevede interventi differenti sulle bollette di luce e gas. Le misure saranno operative da gennaio 2027 e spetterà all’ARERA definire le modalità attuative della norma. L’obiettivo del Decreto Bollette è quello di favorire una diminuzione dei prezzi all’ingrosso e alleggerire la spesa delle famiglie. Ad aiutare in questo senso è anche il confronto delle tariffe proposte sul mercato libero: SOStariffe.it mette a confronto le offerte luce e le offerte gas di vari fornitori partner, facilitando la ricerca delle soluzioni più convenienti.

Le novità del Decreto Bollette

Il decreto-legge n. 207/2026 rafforza le misure di contenimento dei costi energetici attraverso due interventi principali:

Rimborso ai produttori termoelettrici . Viene introdotto un meccanismo di compensazione per le centrali alimentate a gas, con l’obiettivo di contenere il peso del combustibile sulla formazione del prezzo dell’elettricità;

. Viene introdotto un meccanismo di compensazione per le centrali alimentate a gas, con l’obiettivo di contenere il peso del combustibile sulla formazione del prezzo dell’elettricità; Riduzione degli oneri di sistema del gas. Le risorse previste dal precedente Decreto Bollette saranno utilizzate per alleggerire gli oneri applicati ai clienti finali.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Bollette ARERA dovrà adottare le linee guida sul mercato elettrico ed entro il 30 novembre 2026 dovrà definire le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla riduzione degli oneri del gas. Il risparmio effettivo per le famiglie dipenderà quindi dalle disposizioni attuative e dall’andamento dei prezzi dell’energia.

Sconto sul prezzo del gas per i produttori termoelettrici: come funziona

La misura principale del decreto riguarda il contenimento del prezzo del gas naturale usato dalle centrali termoelettriche per produrre energia.

Per effetto del meccanismo del prezzo marginale, in Italia il prezzo all’ingrosso dell’elettricità (il PUN Index GME) risulta strettamente legato al costo del gas. Dal momento che se il combustibile costa meno scende anche il prezzo dell’energia elettrica, il Decreto Bollette ha introdotto un tetto al costo del gas, prevedendo un rimborso ai produttori di energia nel caso in cui il prezzo di mercato fosse maggiore rispetto alla soglia individuata.

Le centrali continueranno ad acquistare il gas a prezzo di mercato, ma riceveranno un rimborso pari, al massimo, alla differenza positiva tra la quotazione rilevata sul mercato olandese TTF e la soglia dei 58,9 euro/MWh. Il meccanismo resterà attivo per un massimo di 18 mesi secondo le modalità che definirà ARERA.

Per finanziare questi rimborsi, il decreto prevede l’applicazione di specifici corrispettivi ai soggetti responsabili del bilanciamento. La norma fissa però un paletto preciso per tutelare i consumatori: questi oneri potranno essere trasferiti in bolletta esclusivamente sui contratti a prezzo indicizzato, mentre restano escluse le forniture a prezzo fisso già attive. Secondo le stime il risparmio garantito dal taglio del PUN sarà comunque maggiore rispetto al corrispettivo che potrà essere inserito in bolletta.

Taglio agli oneri di sistema sul gas

Il secondo intervento punta ad alleggerire direttamente la bolletta del gas naturale utilizzando le risorse già previste dall’articolo 9 del precedente Decreto Bollette, destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

A beneficiare del taglio degli oneri generali di sistema saranno tutti i clienti del gas, inclusi quelli con un contratto a prezzo fisso, indipendentemente dal prezzo della materia prima concordato con il proprio fornitore.

Quanto si risparmierà davvero nel 2027?

Il risparmio in bolletta derivante dall’applicazione delle norme contenute nel Decreto Bollette non sarà uguale per tutti. Il beneficio per le famiglie sarà diverso in base ai consumi annui, all’andamento dei mercati e, soprattutto, alla tipologia di contratto sottoscritto.

Per la bolletta della luce il risparmio stimato per le famiglie è di 15-50 euro l’anno, per chi ha un’utenza a prezzo indicizzato. Secondo le stime del ministro Pichetto Fratin, l’introduzione del tetto al prezzo del gas farà calare il PUN di almeno 15 €/MWh, con un risparmio indiretto in bolletta. Chi ha una tariffa a prezzo fisso, invece, non avrà variazioni.

Per la bolletta del gas il risparmio deriva dal taglio degli oneri di sistema, stimati in circa 15 euro annui per ogni utenza. La presidente del consiglio Meloni ha annunciato tagli per 850 milioni di euro, di cui beneficeranno sia le famiglie che hanno una tariffa a prezzo fisso sia quelle con tariffa indicizzata.

Queste stime sono comunque orientative e per una valutazione più precisa degli effetti del Decreto Bollette bisognerà attendere i provvedimenti attuativi dell’ARERA.

In aggiunta al risparmio garantito dal Decreto Bollette, le famiglie possono abbassare la spesa per luce e gas scegliendo un’offerta conveniente sul mercato libero. Analizzare le tariffe permette di confrontare il prezzo proposto dai fornitori, di valutare l’importo della quota fissa e di considerare la convenienza delle offerte a prezzo indicizzato e di quelle a prezzo bloccato.

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