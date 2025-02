Decreto Bollette: 3 miliardi di euro per famiglie e Imprese. Ecco tutti gli aiuti previsti

Il Governo ha definitivamente approvato il Decreto Bollette, stanziando circa 3 miliardi di euro per contrastare il caro energia. Meloni ha annunciato: “Bonus fino a 500 euro per le famiglie”.

Il Governo stanzia 3 miliardi per il caro bollette, aiuti a famiglie e imprese

Complessivamente 3 miliardi di euro, suddivisi tra 1,6 miliardi per il sostegno alle famiglie e 1,4 miliardi per le imprese. Sono questi i fondi stanziati dal Governo italiano per affrontare i rincari energetici dovuti alla complicata situazione geopolitica internazionale. Il Decreto Bollette, che ha ufficialmente ricevuto il via libera del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di allegerire il peso dei costi energetici che inevitabilmente ricade su cittadini e aziende […]

