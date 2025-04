Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

La Camera ha approvato il testo definitivo del Decreto Bollette, che ora passa all’esame del Senato e che sarà convertito in legge entro il 29 aprile. Il provvedimento stanzia complessivamente 3 miliardi di euro, introduce diverse misure a sostegno delle famiglie e delle imprese e punta a contrastare gli effetti negativi del caro bollette.

Le nuove agevolazioni si vanno ad aggiungere al già esistente bonus sociale e daranno respiro alle famiglie alle prese con i rincari. Rimane sempre valida la possibilità di cambiare fornitore, approfittando delle migliori offerte luce e gas del momento.

Bonus per le famiglie e offerte luce e gas più trasparenti

La maggior parte dei 3 miliardi stanziati dal Decreto Bollette saranno destinati alle famiglie e in particolare alle fasce considerate più vulnerabili.

Il decreto introduce:

Un bonus bollette straordinario , destinato alle utenze dell’elettricità dei clienti domestici. L’agevolazione può essere sommata al bonus sociale e prevede un contributo una tantum in bolletta di 200 euro, per tutti i nuclei familiari che hanno un ISEE fino a 25.000 euro;

, destinato alle utenze dell’elettricità dei clienti domestici. L’agevolazione può essere sommata al bonus sociale e prevede un contributo una tantum in bolletta di 200 euro, per tutti i nuclei familiari che hanno un ISEE fino a 25.000 euro; Un bonus elettrodomestici , riconosciuto sotto forma di sconto in fattura per gli acquisti che vanno a sostituire vecchi modelli (da rottamare) con elettrodomestici nuovi. Il bonus è pari al 30% del costo d’acquisto , fino alla soglia di 100 euro. Chi ha un ISEE fino a 25.000 euro può ottenere il raddoppio del bonus, fino a 200 euro; non sono previsti vincoli sulla classe energetica dell’elettrodomestico, che dovrà essere comunque più efficiente di quello rottamato; gli elettrodomestici incentivabili dovranno essere stati prodotti in Ue

, riconosciuto sotto forma di sconto in fattura per gli acquisti che vanno a sostituire vecchi modelli (da rottamare) con elettrodomestici nuovi. Il bonus è pari al , fino alla soglia di 100 euro. Chi ha un ISEE fino a 25.000 euro può ottenere il raddoppio del bonus, fino a 200 euro; non sono previsti vincoli sulla classe energetica dell’elettrodomestico, che dovrà essere comunque più efficiente di quello rottamato; gli elettrodomestici incentivabili dovranno essere stati prodotti in Ue La proroga di due anni del regime del Servizio a Tutele Graduali per i clienti vulnerabili. Chi rientra in questa categoria potrà decidere di continuare a essere servito nel regime transitorio fino a fine marzo 2027;

per i clienti vulnerabili. Chi rientra in questa categoria potrà decidere di continuare a essere servito nel regime transitorio fino a fine marzo 2027; Nuove regole per aumentare la chiarezza e la confrontabilità delle offerte luce e gas . Il decreto richiede l’adozione di un documento tipo che favorisca la trasparenza e renda più comprensibili agli utenti finali le offerte disponibili sul mercato libero;

. Il decreto richiede l’adozione di un documento tipo che favorisca la trasparenza e renda più comprensibili agli utenti finali le offerte disponibili sul mercato libero; La figura del consulente per la gestione delle utenze . Questo professionista avrà il compito di aiutare le famiglie nella scelta delle migliori offerte luce e gas;

. Questo professionista avrà il compito di aiutare le famiglie nella scelta delle migliori offerte luce e gas; L’impignorabilità dell’abitazione per le persone vulnerabili con debiti fino a 5.000 euro relativi a bollette condominiali.

Il decreto stabilisce anche che l’extragettito IVA dovuto all’incremento delle tariffe luce e gas venga destinato in automatico a finanziare un fondo a sostegno delle famiglie e microimprese vulnerabili. Una volta ottenuta l’approvazione da parte delle commissioni parlamentari competenti, al fondo saranno destinati i maggiori incassi IVA dovuti all’incremento dei prezzi di luce e gas superiori del 20% rispetto alle soglie previste nel documento di programmazione economica.

Le misure del Decreto Bollette a sostegno delle imprese

Il caro bollette non ha colpito solo le famiglie, ma anche le imprese e in modo particolare le PMI e le aziende che operano in settori cosiddetti energivori. È in modo speciale a queste categorie di imprese che sono indirizzate le misure di sostegno contenute nel Decreto Bollette.

Tra i principali interventi a sostegno delle imprese ci sono:

Aiuti economici , da destinare al pagamento delle bollette. Il decreto stanzia 600 milioni di euro a favore delle PMI e ulteriori 600 milioni per le imprese energivore, anticipando le risorse ottenute tramite le aste ETS;

, da destinare al pagamento delle bollette. Il decreto stanzia 600 milioni di euro a favore delle PMI e ulteriori 600 milioni per le imprese energivore, anticipando le risorse ottenute tramite le aste ETS; Contributi a fondo perduto per ridurre i costi delle bollette per le piscine . Per il 2025 sono stati stanziati 10 milioni di euro;

. Per il 2025 sono stati stanziati 10 milioni di euro; L’esclusione dalla tassazione sui fringe benefit per le auto aziendali a uso promiscuo prenotate entro fine 2024 e consegnate entro il 30 giugno 2025.

Come risparmiare sulle bollette luce e gas

Le misure introdotte dal Decreto Bollette non hanno carattere strutturale, ma puntano a contrastare i rincari degli ultimi mesi con bonus una tantum e con interventi di breve durata. Per risparmiare sulle bollette in maniera ancora più efficace è importante scegliere offerte luce e gas convenienti.

Mettendo a confronto le tariffe disponibili sul mercato libero si possono conoscere le soluzioni che garantiscono il maggior risparmio. Per velocizzare la ricerca si può fare affidamento sul comparatore di SOStariffe.it, che prende in esame le offerte di più fornitori partner e permette di concentrarsi sulle sole offerte luce, su quelle gas o sulle opzioni dual fuel.

