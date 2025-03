Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Il governo ha approvato l’atteso Decreto Bollette 2025. Il provvedimento prevede lo stanziamento di poco meno di 3 miliardi di euro indirizzati a sostegno delle famiglie e delle imprese ed è pensato per affrontare il caro energia registrato nelle ultime settimane.

Gli interventi inseriti nel decreto hanno una validità limitata nel tempo e non hanno carattere strutturale: ciò vuol dire che hanno un orizzonte d’azione limitato ai prossimi mesi, trascorsi i quali non resta che sperare che i prezzi tornino a diminuire o che si lavori a nuove misure di sostegno a chi è in difficoltà.

Il decreto contiene novità sia per le famiglie sia per le imprese, tra cui bonus una tantum e sconti ad alcune componenti fisse delle bollette. Accanto a queste misure di sostegno, per abbassare le spese rimane fondamentale scegliere tariffe competitive: per verificare le migliori offerte luce e gas del mercato libero è disponibile il comparatore gratuito di SOStariffe.it, che con un’unica ricerca mette a confronto più offerte dei fornitori partner, evidenziando quelle con i costi più bassi.

Potenziamento del bonus sociale

La misura più attesa e quella che coinvolge un maggior numero di beneficiari è il potenziamento del bonus sociale luce e gas. Il decreto prevede, per il secondo trimestre 2025, lo stanziamento di un bonus una tantum di 200 euro, indirizzato alle famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro.

Per i nuclei familiari con ISEE fino a 9.530 euro questo contributo straordinario andrà a sommarsi al bonus per disagio economico già previsto. Anche chi è in una condizione di disagio fisico e percepisce il bonus sociale ordinario potrà ottenere anche il bonus straordinario, nel caso in cui rientri nei limiti di reddito ISEE fissati nel decreto.

Proroga della validità del regime tutelato per i clienti vulnerabili

Il Decreto Bollette 2025 è intervenuto anche a sostegno dei clienti vulnerabili serviti nel regime di maggior tutela che potranno continuare a sfruttare il servizio fino al 2027 (salvo ulteriori proroghe) mantenendo, in ogni caso, la possibilità di passare al Mercato Libero. Sempre per i clienti vulnerabili, è previsto che l’energia venga acquistata dalla società Acquirente Unico SpA, alle condizioni stabilite da ARERA. Per evitare costi elevati per gli utenti finali, viene incentivata la sottoscrizione di contratti di fornitura a lungo termine e a prezzi non superiori rispetto a quelli medi registrati sui principali mercati energetici europei.

Fondo per i vulnerabili dall’extragettito IVA

Un’ulteriore misura a sostegno dei clienti vulnerabili arriva dall’extragettito IVA. Le entrate che eccedono la soglia prevista nel documento di programmazione economica andranno ad alimentare un fondo speciale che potrà essere usato per stanziare bonus e contributi emergenziali alle utenze in condizioni di bisogno.

Misure a sostegno delle imprese

Oltre a introdurre misure a sostegno delle famiglie, il Decreto Bollette 2025 ha previsto anche diverse misure per alleggerire le spese per le bollette delle imprese. Gli interventi più significativi riguardano:

La riduzione degli oneri di sistema sulle bollette delle piccole imprese;

sulle bollette delle piccole imprese; L’azzeramento della componente ASOS per un semestre, prevista a favore delle imprese con potenza impegnata superiore a 16,5 kW;

per un semestre, prevista a favore delle imprese con potenza impegnata superiore a 16,5 kW; L’istituzione di un fondo per la compensazione delle spese previste da parte delle aziende energivore per l’applicazione della tassazione ETS.

Complessivamente, per gli aiuti alle imprese il governo ha stanziato 1,2 miliardi di euro.

Come confrontare le offerte luce e gas sul mercato libero

Quello che stiamo vivendo è il momento più difficile per le famiglie dopo la grave crisi energetica del 2022. Fare attenzione ai consumi e scegliere tariffe luce e gas convenienti sono le armi più potenti a disposizione delle famiglie per contenere le spese.

Il comparatore di SOStariffe.it fa da guida per orientarsi nel mercato libero e per andare alla ricerca delle tariffe più basse tra quelle proposte dai fornitori partner. Per mettere a confronto le tariffe disponibili al momento basta inserire alcune informazioni legate all’uso che si fa dell’energia elettrica e del gas. Sulla base dei dati indicati, il comparatore ordina le tariffe in relazione alla loro convenienza.

Una volta trovata l’offerta che fa risparmiare, si può attivare il contratto senza costi aggiuntivi e senza dover cambiare contatore. Il passaggio al mercato libero o il cambio di fornitore sono infatti sempre gratuiti per i clienti.

