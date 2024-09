Il nuovo Decreto del Mase, a breve in Consiglio dei Ministri, introduce nuovi limiti alle concessioni per l’esplorazione e la produzione di petrolio, carbone e condensati in Italia. Tra gli obiettivi impatto ambientale e sicurezza energetica, ma il provvedimento consente l’estrazione di gas in prossimità delle coste italiane (finora vietata).