Il Mase prepara due misure finanziate dall’Accordo per la coesione FSC 2021-2027: 180 milioni per le imprese dei settori hard-to-abate e 50 milioni per i Comuni che vogliono realizzare distretti a energia positiva. L’80% delle risorse è riservato al Mezzogiorno.

Bandi Mase da 230 milioni per decarbonizzazione industriale e distretti a energia positiva

Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) prepara due bandi per sostenere la transizione energetica di imprese e amministrazioni locali. La dotazione complessiva è di 230 milioni di euro: 180 milioni sono destinati alla decarbonizzazione dei settori industriali più difficili da trasformare (hard-to-abate), mentre 50 milioni finanzieranno la realizzazione di distretti a energia positiva, o Positive Energy Districts (PED).

Le misure, illustrate sul sito, rientrano nell’Accordo per la coesione FSC 2021-2027 e riservano l’80% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il comunicato ministeriale, però, non indica ancora date di apertura, modalità di presentazione delle domande o documentazione richiesta. Per ora il MASE ha annunciato incontri di co-progettazione per raccogliere osservazioni e definire alcuni aspetti dei bandi.

Bando da 180 milioni per decarbonizzare l’industria

La prima misura ha una dotazione di 180 milioni di euro ed è rivolta alle imprese di qualsiasi dimensione attive nei settori industriali hard-to-abate, cioè quelli in cui ridurre le emissioni è particolarmente complesso.

Saranno finanziati progetti che riducano le emissioni dirette di CO2 rispetto alla situazione precedente, mantenendo invariata la quantità prodotta. Il bando non prevede invece il finanziamento di interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti. Tra le tipologie di investimento indicate dal MASE figurano:

interventi di efficienza energetica;

elettrificazione dei consumi;

produzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo;

utilizzo dell’idrogeno;

cattura, stoccaggio o impiego della CO2.

La condizione della produzione invariata è centrale: l’obiettivo dichiarato è ridurre le emissioni legate ai processi industriali esistenti, non sostenere l’espansione produttiva o lo sviluppo di nuove linee di prodotto. Il comunicato non specifica ancora, tuttavia, come saranno misurati i risparmi emissivi né quali criteri tecnici e finanziari dovranno rispettare i progetti.

Per contribuire alla definizione della misura, il MASE ha organizzato per domani un incontro di co-progettazione rivolto ai potenziali beneficiari. Il supporto tecnico-operativo per la gestione del bando sarà, invece, assicurato da GSE e Invitalia. È possibile registrarsi tramite il link indicato dal Ministero.

50 milioni per i distretti a energia positiva

La seconda misura mette a disposizione 50 milioni di euro per realizzare distretti a energia positiva. L’obiettivo è integrare in un’area urbana interventi di efficienza energetica sugli edifici pubblici, fonti rinnovabili, autoconsumo, sistemi di accumulo e gestione intelligente dell’energia, puntando a un bilancio energetico netto positivo.

Potranno partecipare i Comuni con più di 50mila abitanti, presentando progetti singoli o associati. Le amministrazioni potranno coinvolgere anche altri enti pubblici e soggetti privati. Il contributo massimo previsto è di 10 milioni di euro per progetto.

La misura è inserita nella linea 04.01 «Efficienza energetica» dell’Accordo FSC. Anche in questo caso il comunicato non fornisce ancora indicazioni sulle scadenze per le domande, sui criteri di selezione o sulle spese ammissibili. Prima della pubblicazione del bando, i Comuni interessati potranno partecipare all’incontro di co-progettazione previsto per lunedì 23 novembre, dalle ore 10. L’appuntamento è aperto anche ad altre amministrazioni pubbliche e alle associazioni ambientaliste e di categoria del settore energetico. Il supporto tecnico-operativo sarà curato da RSE e Invitalia.

Come partecipare: cosa si sa finora

Per entrambe le misure, gli incontri di co-progettazione sono il passaggio operativo annunciato finora: servono a raccogliere proposte e osservazioni e a definire alcuni aspetti dei futuri bandi. Non sono l’apertura delle domande di finanziamento.

Imprese e Comuni dovranno quindi attendere la pubblicazione degli avvisi per conoscere requisiti dettagliati, spese ammissibili, graduatorie, scadenze e procedure di candidatura. È un passaggio importante: senza queste informazioni non è ancora possibile stabilire quali progetti siano effettivamente finanziabili né preparare una domanda completa.

Per partecipare è necessario registrarsi attraverso LINK

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