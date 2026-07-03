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Decarbonizzazione del trasporto aereo, a Roma l’incontro sul futuro della filiera SAF

Decarbonizzazione del trasporto aereo, a Roma l’incontro sul futuro della filiera SAF

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Decarbonizzazione del trasporto aereo, a Roma l’incontro sul futuro della filiera SAF Adnkronos

(Adnkronos) – E’ stato presentato a Roma lo studio dedicato alle sinergie tra agricoltura e trasporto aereo per la produzione dei Sustainable Avation Fuels (SAF), realizzato dal Politecnico di Torino. L’incontro, promosso dalla Fondazione Pacta, a cui hanno partecipato istituzioni, operatori del settore ed esperti, si è concentrato sia sul rapporto tra filiera SAF e settore agricolo, sia per la valutazione delle strategie per la riduzione delle emissioni lungo le filiere biogeniche di produzione di carburanti per l’aviazione. 

economia

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Redazione Key4biz

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