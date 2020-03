Debutto stellare per Mount & Blade 2: Bannerlord

Mount & Blade 2: Bannerlord, disponibile da ieri in accesso anticipato, ha fatto registrare un picco di 178.562 giocatori in contemporanea, finora cifra maggiore dell’anno su Steam.

Per fare un paragone, un titolo popolarissimo come Doom: Eternal, uscito il 20 marzo, si è fermato a “soli” 104.891 in contemporanea. Il gioco di TaleWorlds Entertainment è anche il più venduto al momento sullo store, davanti a titoli del calibro di Grand Theft Auto 5 (al momento anche in offerta con sconto del 50%).

Mount & Blade 2 è stato annunciato nel 2012 e i suoi progressi sono stati descritti dal blog degli sviluppatori fin dal 2017. Dopo ben otto anni di sviluppo, l’interesse nei confronti del gioco non è però scemato e la community ha acquistato in massa il titolo.

TaleWorlds ha anche annunciato su Twitter che in appena 3 ore sono state pubblicate su Steam oltre 1.250 recensioni del gioco, l’88% delle quali positive.