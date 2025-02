Ad oggi non è stato ancora calendarizzato l’arrivo nell’Aula della Camera dei Deputati del nuovo testo, ma quello che è chiaro è l’apertura del Governo e della maggioranza a migliorare il Disegno di Legge. È diventata una priorità per l’Esecutivo.

Governo, maggioranza e opposizione hanno iniziato a dialogare, come promesso dal viceministro al Mimit Valentino Valentini, sul Disegno di Legge in materia di Space Economy. Questo dialogo ha portato oggi a due importanti modifiche all’articolo clou del testo, ossia all’articolo 25 che prevede la creazione della “Riserva di capacità trasmissiva nazionale” utile, secondo l’Esecutivo, per la trasmissione delle comunicazioni della Difesa, delle ambasciate, del Governo e delle istituzioni in situazioni critiche o di indisponibilità delle principali dorsali di interconnessione delle reti terrestri.

“Garantire la sicurezza nazionale” e “un adeguato ritorno industriale per il sistema Paese”, queste le due novità contenute nei due emendamenti approvati oggi in Commissione Attività produttive della Camera e presentati dai deputati del Partito Democratico Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani.

Ad oggi non è stato ancora calendarizzato l’arrivo nell’Aula della Camera dei Deputati del nuovo testo, ma quello che è chiaro è l’apertura del Governo e della maggioranza a migliorare il Disegno di Legge. È diventata una priorità per l’Esecutivo.

Perché nell’approvazione della prima legge italiana sullo Spazio, il Governo non vuole ricevere l’accusa di voler favorire Starlink di Elon Musk.

“In aula ripresenteremo anche le altre nostre proposte, purtroppo inspiegabilmente bocciate. Se si guarda all’interesse nazionale va data priorità alle imprese alle strategie nazionali ed europee e solo in caso di comprovata impossibilità attraverso il coinvolgimento di paesi appartenenti alla Nato sempre attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e istituzionali”. Così una nota dei deputati democratici Vinicio Peluffo, Andrea CASU, Andrea Gnassi e Alberto Pandolfo che stanno seguendo il provvedimento in commissione attività produttive alla Camera.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz