DdL Spazio alla Camera, l’altro articolo clou è il 26

Per Antonio Sassano, già presidente della FUB e fra i massimi esperti di frequenze, l’articolo 26 del DdL Spazio sullo spettro da assegnare alla tecnologia satellitare è il vero nodo centrale della bozza di legge italiana sulla space economy. Molto più del tanto dibattuto articolo 25 che riguarda la capacità trasmissiva al satellite per motivi di Difesa.

Nasce l’antidiplomazia. Trump bullizza e umilia Zelensky nell’ “agguato” della Casa Bianca a favore di Putin.

L’italiano LuGRE è sulla Luna e si è connesso con il sistema terrestre GNSS. L’Agenzia spaziale italiana ha comunicato che il ricevitore satellitare made in Italy si è attivato.

