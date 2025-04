Abolito l'articolo che prevede l'impegno delle aziende di portare il segnale mobile e la connettività in caso di interventi alle infrastrutture stradali e ferroviarie. Bussone (Uncem): 'Abolito un principio politico e di buon senso per combattere il digital divide'.

Suscita più di un mal di pancia in casa Uncem (Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani) la soppressione nel testo del DdL Montagna dell’articolo 10 (Servizi di comunicazione), che de facto abolisce la norma per cui nei comuni montani “…le concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali prevedono, senza maggioro o nuovi oneri per la finanza pubblica, interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali…” in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico.

In altre parole, l’articolo 10 prevedeva che in caso di lavori alle infrastrutture stradali e ferroviarie fosse compito delle imprese portare il segnale nei comuni montani non coperti e non oggetto di finanziamento pubblico.

Ma l’articolo in questione è stato abolito e non rientra più nel testo del DdL Montagna che sarà trasmesso al Senato.

Esprime tutta la sua delusione Marco Bussone, presidente dell’Uncem: “E’ stato abolito un principio politico nel testo del DdL Montagna che va al Senato era importante – dice – L’articolo 10 che in caso di lavori sulle infrastrutture nei comuni montani si interviene anche per portare il segnale di telefonia e la connettività nell’ambito dello stesso intervento. Ma ora questo principio è stato abolito, perché le aziende lo hanno interpretato come un obbligo di copertura laddove non ci sono fondi pubblici. In realtà, si tratta di un principio politico e di buon senso, che impegna gli operatori ad intervenire per ottimizzare il lavoro in caso di altri interventi alle infrastrutture di rete, abbattendo altresì i costi ed abbattendo il digital divide”.

