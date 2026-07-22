Nell'ultima bozza del DDL Concorrenza che Key4biz ha potuto visionare mancano i due articoli che in precedenza erano dedicati alle Tlc, il primo sulla regolazione del Canone Unico Patrimoniale e il secondo nuove disposizioni in materia di telemarketing.

Giallo telecomunicazioni nell’ultima bozza in circolazione del DDL Concorrenza, dalla quale risulterebbero spariti i due articoli dedicati alle Tlc, il numero 11 e il 13. In particolare, in base all’ultima bozza circolante e alla relazione illustrativa che Key4biz ha potuto visionare, manca in toto tutta la parte che in una precedente bozza era dedicata al Canone Unico Patrimoniale (CUP), la cui abolizione era considerata una vittoria soprattutto per i piccoli operatori locali, e nuove disposizioni in materia di telemarketing.

Il DDL Concorrenza potrebbe finire sul tavolo del Cdm già domani

La disposizione mirava espressamente a evitare fenomeni di duplicazione del prelievo sulla stessa infrastruttura e ad adeguare la disciplina tributaria all’attuale modello di condivisione delle reti, ormai centrale nello sviluppo della banda ultralarga e delle nuove infrastrutture digitali.

In altre parole, gli operatori retail avrebbero dovuto pagare il canone soltanto in proporzione all’occupazione di banda.

La proposta chiariva la ripartizione dell’obbligo di pagamento del Canone Unico. Il concessionario dell’infrastruttura rimane assoggettato al pagamento della soglia minima prevista dalla normativa vigente, mentre gli operatori che utilizzano tale rete sono tenuti al versamento del canone esclusivamente in misura proporzionale al numero delle proprie utenze finali presenti nel territorio comunale, senza applicazione della soglia minima.

Estensione obblighi telemarketing

La seconda disposizione sparita, all’articolo 13, interviene invece sul Codice del consumo, modificando l’articolo 51, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 206 del 2005.

La modifica estendeva ai servizi di telecomunicazione una disciplina che oggi si applica già ai contratti di fornitura di energia elettrica e gas e riguarda le proposte commerciali formulate per telefono, cioè il cosiddetto telemarketing.

Resta da capire a questo punto se la bozza che finirà in Cdm sarà priva o meno del capitolo Tlc.

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