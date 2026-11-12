Nuova bocciatura degli emendamenti per eliminare il minimo di 950 euro per Comune sulle connessioni in fibra anche per gli operatori fissi virtuali. Ma i partiti PD, Noi Moderati e Azione fanno ricorso.

Oggi il Governo, per la quarta volta, ha appena respinto gli emendamenti al DDL Concorrenza volti a correggere, per tutti gli Internet Service Provider, il minimo di 950 euro per il Canone Unico Patrimoniale (CUP), la tassa comunale annuale per l’occupazione di suolo pubblico (che accorpa la ex TOSAP e Cosap) che a causa di una formulazione ambigua sta gravando su tutti i fornitori di accesso a Internet, anche quelli che non sono proprietari della rete fisica, ma che si appoggiano ad essa per fornire il servizio.

Il problema è ben noto da tempo e grava sulle casse di operatori cosiddetti “virtuali”, come quelli di AIIP, ma anche ad esempio Sky ed ENEL, che forniscono servizi di accesso in fibra FTTH tramite infrastrutture (cavi e condutture) di fornitori all’ingrosso come Open Fiber e FiberCop, pur non essendo direttamente proprietari né concessionari dell’infrastruttura.

Il Governo conosce il problema

Il Governo ha contezza del problema da tempo ormai, ma non lo sta indirizzando. Eppure la soluzione è semplice, e consiste nell’abolire il minimo di 950 euro per il CUP e l’introduzione di un metodo proporzionale di conteggio, in base al numero effettivo di clienti. In questo modo, a fronte di un numero esiguo di clienti, i provider “virtuali” potrebbero comunque continuare a fornire il servizio di connettività senza andare in rosso a causa di un tributo eccessivo, che di fatto spinge gli operatori ad abbandonare il mercato. Fornire un servizio in rosso è un lusso che gli operatori non possono permettersi. Peccato che alla fine a farne le spese rischiano di essere i cittadini in zone rurali e in digital divide, che potrebbero alla fine restare senza provider.

Cortocircuito normativo

Un cortocircuito normativo che sta creando una crisi dell’industria Internet Provider totalmente artificiale. Prevedendo un tributo minimo di 950 euro per Comune, molti operatori saranno costretti a cessare le linee e, a causa del pregresso, molti dovranno presentare i libri in tribunale per saldare un conto retroattivo eccessivo soprattutto in quei piccoli comuni dove il numero di clienti si conta sulle dita di una mano. Peraltro il numero di contenziosi tributari cresce ogni giorno gravando sul sistema giudiziario.

ENEL, ad esempio, conta migliaia di clienti in fibra in migliaia di comuni, molti dei quali sono piccoli comuni dove i clienti in digital divide sono pochissimi e la spesa di un canone minimo di 950 euro diventa un salasso anti economico. Figurarsi per i provider indipendenti, che nemmeno hanno le dimensioni e la capacità di un grande gruppo.

Richiamo alla neturalità tecnologica

Il problema, di carattere anche tecnologico, è che quanto meno lo stesso tributo, in nome della neutralità tecnologica prevista dalla normativa europea, dovrebbe essere applicato anche agli operatori mobili, per evitare un abbandono dei fornitori virtuali di accessi FTTH e il facilmente prevedibile passaggio dei clienti a fornitori di connessioni mobili, in particolare FWA.

Pe ridiscutere la decisione di inammissibilità degli emendamenti è arrivato oggi il ricorso di diversi partiti: PD, Noi Moderati e Azione che chiedono al Governo di rivedere il niet all’abolizione del minimo garantito di 950 per ogni comune ed eventualmente l’applicazione anche ai mobili.

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