Ddl Concorrenza, gli emendamenti TLC

Anche oggi in primo piano gli emendamenti al ddl Concorrenza.

Il pacchetto di emendamenti al ddl Concorrenza contiene diverse misure che riguardano le telecomunicazioni, il telemarketing e il 5G, la promozione delle startup e Pmi innovative.

I sindacati fanno il punto della situazione nella trattativa per il rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Prossimo incontro fissato per il 19 novembre.

Ddl Montagna, l’emendamento Pd per istituire una Agenzia nazionale per le frequenze.

Leggi le notizie della nostra dailyletter.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz