»
»
Ddl caccia Italia: l’Ue monitora le nuove regole venatorie

Ddl caccia Italia: l’Ue monitora le nuove regole venatorie

di |
Ddl caccia Italia: l’Ue monitora le nuove regole venatorie Adnkronos

(Adnkronos) – La Commissione Europea sta seguendo “attentamente” il disegno di legge sulla caccia, approvato al Senato e ora all’esame della Camera, che aumenta le specie cacciabili, allunga i calendari venatori e amplia le aree in cui si può sparare alla selvaggina. Lo ha spiegato la portavoce dell’esecutivo Ue Anna-Kaisa Itkonen, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. 

Il provvedimento, dice Itkonen, “è ancora in fase di bozza. Siamo in contatto con le autorità italiane. Continuiamo a esserlo, ma per quanto riguarda un eventuale commento sulla legislazione relativa alla caccia, lo faremo solo dopo che l’iter legislativo in Italia sarà concluso. Tuttavia, è corretto affermare che stiamo seguendo attentamente la questione e che ne seguiremo gli sviluppi”, conclude. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: Politica

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche