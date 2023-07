Ddl antipirateria, via libera anche in Senato

Le notizie di giornata.

Antipirateria. Il Senato con voto unanime ha dato il via libera al disegno di legge con le misure per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita in rete di contenuti tutelati dal diritto d’autore. I commenti della politica, delle associazioni di categoria e delle aziende.

Data Privacy Framework. Il nuovo documento è stato approvato dalla Commissione Ue ed è entrato in vigore, ora si attende di capire quali saranno le reazioni dell’EDPB, l’organismo che raccoglie tutti i garanti europei.

Mobilità pulita. Il Parlamento europeo ha adottato le nuove leggi per la realizzazione di una diffusa e accessibile infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici e di rifornimento dei mezzi alimentati a idrogeno.

Leggi tutte le notizie della dailyletter di oggi 12 luglio 2023.