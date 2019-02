Digital Customer Experience (DCX) è una rubrica settimanale dedicata alla Digital Experience a cura di Dario Melpignano , Ceo di Neosperience . Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui . Per la versione inglese vai al blog .

Parlare di customer experience significa fare riferimento al complesso di esperienze, valori ed emozioni che un’azienda condivide con i propri clienti. Oltre il 50% delle esperienze si svolge a partire da un’emozione ( Journal of Consumer Research ), driver principale del comportamento e delle attitudini degli individui.

Cresce quindi l’attenzione intorno al fattore umano del business, gettando luce sulla necessità di trovare nuovi modi per esprimere l’unicità dei Brand. A questo scopo, è necessario individuare quelle componenti che costituiscono estensioni imprescindibili dell’identità aziendale e, allo stesso tempo, opportunità uniche di valorizzazione.

Ecco quindi tre esempi di valorizzazione dell’identità aziendale a vantaggio della customer experience, utilizzando componenti ed estensioni del Brand.

Definire un’immagine aziendale coerente

Avere un’immagine chiara, semplice e riconoscibile è una necessità. Trovare la migliore espressione grafica, invece, è meno immediato e talvolta sottovalutato. Il logo costituisce il primo elemento di contatto con il cliente e deve perciò fornire una rappresentazione grafica immediata delle caratteristiche principali che definiscono l’unicità aziendale.

Impostare lo stile grafico e i colori, così come utilizzare un font piuttosto che un altro, sono tutte scelte stilistiche importanti e occasioni imperdibili per veicolare l’immagine che l’azienda vuole fornire di sé. Un’immagine coordinata ben costruita rappresenta il miglior biglietto da visita del Brand e riesce a rappresentare in maniera precisa e dettagliata i principi e valori che la caratterizzano, affinché siano immediatamente riconoscibili.

I social network come luogo di scambio

Ricordate quando si parlava di web 2.0? Si trattava del passaggio definitivo verso una comunicazione bilaterale. Da anni ormai, l’elemento di maggior valore apportato dall’utilizzo dei social network è proprio la possibilità di interagire con il cliente, piuttosto che utilizzare una comunicazione unilaterale e impersonale.

I social network rappresentano un nuovo luogo di scambio a disposizione delle aziende, per condividere in maniera semplice e non mediata obiettivi, principi, e valori comuni. A questo scopo, è utile instaurare una comunicazione attiva e costante, accompagnata da una proficua attività di social listening, per raccogliere feedback, opinioni ed emozioni del cliente.

La pubblicità quale strumento di espressione

Ripensare l’utilizzo dell’advertising tradizionale in un’ottica esperienziale è d’obbligo. Piuttosto che offrire informazioni impersonali e incentrate su prodotti e prezzi, le aziende devono ora focalizzare l’attenzione sul valore dell’esperienza offerta, per conquistare l’attenzione e la fiducia del cliente.

Il marketing è sempre più esperienziale, rivolto alla componente emotiva, non verbale o logica, che determina il nostro il comportamento e influenza le nostre scelte. In questo contesto, anche l’influencer marketing rappresenta uno strumento molto utile. La possibilità di utilizzare un intermediario umano tra la comunicazione digitale e il destinatario finale contribuisce a dissolvere eventuali resistenze che possono intervenire e interrompere il flusso comunicativo.

L’evoluzione delle dinamiche di acquisto e l’avanzamento tecnologico degli strumenti di lavoro impongono una revisione delle normali attività di marketing, cercando nuove opportunità di valorizzazione. Talvolta, è sufficiente ripensare l’utilizzo dei normali strumenti di comunicazione per raggiungere efficacemente questo scopo.