DAZN, verso raddoppio prezzi per i nuovi abbonati in Germania

DAZN raddoppia i prezzi in Germania per i nuovi utenti. Dal primo febbraio i nuovi clienti della piattaforma di streaming sportivo dovranno sostenere costi maggiori rispetto a quelli stabiliti finora. L’abbonamento, che potrà essere disdetto in qualsiasi momento, costerà 29,99 euro contro i precedenti 14,99 euro al mese.

Resta la possibilità di sfruttare una sottoscrizione annuale per spendere meno, scrive il sito Calcio Finanza. Con un abbonamento di questo tipo – sottolinea il tabloid tedesco Bild – l’utente pagherà 24,99 euro al mese (274,99 euro in totale invece di 299,88 euro per dodici mesi con un pagamento una tantum). Questo prezzo era fissato in precedenza a 12,50 euro (con il pagamento una tantum a quota 149,99 euro all’anno).

Una decisione che ha sollevato diverse polemiche in Germania, dove gli utenti hanno fortemente protestato. DAZN ha risposto: “Il nostro piano era quello di iniziare la stagione con un prezzo molto basso per dare ai fan la possibilità di conoscere DAZN. Questo adeguamento del prezzo consente a DAZN di far fronte all’aumento dei costi per diritti, contenuti e quindi al valore effettivo della nostra offerta”.

Le ragioni dell’aumento

DAZN ha giustificato l’aumento di prezzo con la presenza di maggiori contenuti: tra questi, 106 partite di Bundesliga e quasi tutte le sfide della UEFA Champions League sono state trasmesse sulla piattaforma dall’inizio della stagione 2021/22. Quando DAZN ha iniziato a trasmettere in Germania nel 2016, il prezzo per l’abbonamento mensile era di 9,99 euro al mese. Ad agosto 2019 è seguito un aumento a 11,99 euro. Infine, nell’agosto 2021, si è arrivati a 14,99 euro, prima dell’ultimo aumento.

Aumenti anche in Italia?

In Italia il prezzo di 29,99 euro al mese per DAZN è attivo a partire da questa stagione, dopo che la piattaforma ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le gare di Serie A (sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky). Tuttavia, gli utenti hanno potuto sfruttare un’offerta lanciata a luglio che gli consentirà di pagare 19,99 euro al mese fino al termine della stagione in corso.

Cosa succederà in futuro? Nuovi aumenti sono previsti anche in Italia?

Di certo, timori di aumenti si sono registrati nel Regno Unito, alla luce della mossa in Germania. Tanto più che nel Regno Unito DAZN sta negoziando l’acquisizione dei diritti della Premiere League e della Champions League di BT Sport per una somma che si aggirerebbe intorno a 580 milioni di sterline.

