9 Novembre. Oggi apriamo con un nuovo caso che riguarda DAZN. Pioggia di critiche sui social per le voci di abolizione del doppio dispositivo sullo stesso abbonamento

Per quanto riguarda la sicurezza invece non può esserci protezione dei dati senza cybersecurity e viceversa. Di questo ne abbiamo parlato con Agostino Ghiglia, componente del Garante per la protezione dei dati personali.

Infine TIM: HSBC taglia del 30%, da 0,40 a 0,28 centesimi il target price mentre i sindacati chiedono un incontro urgente al ministro del Mise Giancarlo Giorgetti.

DAZN, stop alla doppia utenza? Social scatenati

di Paolo Anastasio

Pioggia di critiche social all'indiscrezione secondo cui Dazn sarebbe sul punto di annullare il doppio dispositivo sullo stesso abbonamento da metà dicembre.

Data breach, Ghiglia: Sanità la più colpita. Proteggere reti e dati sensibili

a cura di Luigi Garofalo

Intervista ad Agostino Ghiglia, membro collegio Garante Privacy: "Adottare misure tecniche per evitare attacchi informatici e data breach".

Tim declassata da HSBC. Sindacati in allarme in vista del Cda

di Paolo Anastasio

HSBC taglia del 30%, da 0,40 a 0,28 centesimi, il target price di Tim mentre i sindacati chiedono un incontro urgente al ministro Giorgetti.

AGCOM. Airola (M5S): “Autorità inefficace sui grandi temi in agenda”

a cura di Piermario Boccellato

Intervista sul ruolo di Agcom al senatore Alberto Airola (M5S), membro della Commissione Parlamentare di Vigilanza sui servizi televisivi.

Auto elettriche: stimate 7 milioni di vendite globali a fine 2021 (+120%)

di Flavio Fabbri

Nei nove mesi del 2021 sono state vendute nel mondo più di 4,72 milioni di vetture elettriche. L'83% di queste si concentra in soli 10 Paesi.

Facebook, Haugen: “Il Metaverso? Si rischia un altro monopolio”

di Piermario Boccellato

Per la "talpa" di Facebook si tratta di un "mondo virtuale" che costringerebbe le persone a rinunciare a più informazioni personali.

Fondazione Migrantes (Cei): continua la fuga di cervelli (e non soltanto) all’estero

di Angelo Zaccone Teodosi

Presentato il 16° Rapporto Italiani nel Mondo della Fondazione Migrantes (Cei): nel 2020 oltre 100mila italiani sono emigrati in 180 Paesi.

DVB-T2, con tivùsat per il nuovo switch-off del digitale terrestre

di Flavio Fabbri

Tutto quello che c'è da sapere sul digitale terrestre di seconda generazione e i vantaggi della piattaforma satellitare gratuita tivùsat.

5G, un’occasione d’oro da non lasciare soltanto agli esperti

di Michele Mezza

Dai nuovi sindaci attendiamo una risposta adeguata che renda il comune un driver, un motore che pretenda più efficienza e maggiore attenzione.

Acqua: bando da 313 milioni per il Sud, anche per tecnologie digitali

di Flavio Fabbri

Via libera del Mims al bando per le risorse idriche da 313 milioni di euro, che è destinato alle nostre regioni meridionali.

Economia circolare, sostenibilità e cooperazione al centro del nuovo libro di Giuseppe De Lucia Lumeno

di Redazione

Sono questi gli elementi per la ripresa del Paese al centro del nuovo libro di Giuseppe De Lucia Lumeno, segretario generale di Assopopolari.

L'audizione di Frances Haugen davanti il Parlamento Europeo