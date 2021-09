Dazn, dati da record ma rilevati da sé

1 settembre 2021. La giornata in pillole. Dazn comunica dati record per le prime due giornate di Serie A, ma il monitoraggio è stato fatto dalla società stessa. Perché non affidare la rilevazione all’Auditel, soggetto terzo neutrale e quindi più attendibile?

A seguire, dalla Corea del Sud arriva una rivoluzione sulla regolamentazione degli store digitali. Apple e Google dovranno “aprire” i loro app store a sistemi di pagamento alternativi, una svolta che minaccia di erodere le commissioni ai due Big Tech.

Infine, le vendite di smartphone tornano a crescere dopo il lockdown trascinate dalla crescente diffusione del 5G.

Serie A, Dazn comunica ascolti record ma li rileva da sé

di Paolo Anastasio

Dazn comunica numeri record rilevati da sé per le prime due giornate di Serie A, ma perché non affidare la rilevazione all'Auditel?

Corea del Sud: “In store di Apple&Google anche altri metodi pagamento”

di Luigi Garofalo

La lezione (da copiare) della Corea del Sud: Apple e Google dovranno "aprire" i loro app store a sistemi di pagamento alternativi.

Le vendite di smartphone tornano a crescere dopo il lockdown

di Paolo Anastasio

Le vendite di smartphone tornano a crescere in maniera decisa dopo il rallentamento dovuto ai periodi di lockdown da Covid.

Cyber Act Forum il 1^ ottobre a Viterbo. I 14 speaker

di Redazione Key4biz

Cyber Act Forum il primo ottobre a Viterbo. Prenota il biglietto per ascoltare in presenza gli speaker. Ecco chi sono.

TeamItaly, ecco la nazionale italiana degli hacker etici

di Redazione Key4biz

Gli azzurri della sicurezza informatica metteranno a punto schemi e strategie in vista della European cyber security challenge.

Digithon 2021, al via la call for ideas riservata alle startup

di Redazione Key4biz

Digithon entra nel vivo con la call for ideas per gli investitori dal 1° al 30 settembre, in attesa dell'evento dal 21 al 24 ottobre.

Digithon 2021, al via la call for ideas riservata alle startup