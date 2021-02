DAZN a singhiozzo durante Milan-Inter: l’ira dei tifosi sui social

Vibranti proteste sui social di centinaia di clienti DAZN che non sono riusciti a vedere il derby della Madonnina per la scarsa qualità del servizio online: nel mirino il buffering 'infinito' e le immagini 'laggate' se non l'interruzione del segnale.

Dopo Milan-Inter difficile pensare di affidare i diritti del calcio a DAZN. La qualità della connessione durante il match di ieri è stata una croce per centinaia di utenti, che non sono riusciti a vedere il derby della Madonnina dalla app del servizio streaming, saltato a più riprese. Insomma, un’esperienza da dimenticare per tantissimi utenti che si sono sfogati online per la carenza del servizio. DAZN dal canto suo ha smentito i problemi tecnici, ma le reazioni sono state eloquenti e il disappunto ancor più unanime. DAZN smentisce ogni tipo di problema tecnico. “DAZN smentisce ogni tipo di problema tecnico che abbia impattato in modo negativo la visione del derby Milan Vs Inter. La visione del derby si è svolta senza che siano state riportate alcun tipo di difficoltà tecniche e i tifosi hanno potuto godere dello spettacolo del calcio”, si legge in una nota.

Ma basta un piccolo assaggio dei tweet comparsi ieri in rete per capire il clima di rabbia di molti tifosi, orfani della connessione per la partita.

Fra problemi di buffering durante la diretta e immagini laggate di diversi minuti. Ieri per la prima volta DAZN ha avuto un vero assaggio di Serie A, con la prima vera partita di cartello trasmessa da quando è partita – in modo disastroso – tre anni fa. E il banco di prova non è stato superato. Centinaia di utenti non hanno fruito di un segnale degno da parte dell’applicazione che però smentisce disservizi.

Dei circa 2 milioni di abbonati DAZN, circa due terzi sono abbonati Sky che vedono le partite di DAZN sul canale satellitare. Ciò significa che la maggior parte degli utenti guarda sul satellite, ma nonostante ciò il disservizio per coloro che usano la APP online (circa 600mila) ieri è stato diffuso.

Parma-Udinese, disservizi su DAZN

Ma i problemi degli abbonati al network sono cominciati già prima del derby di Milano, in Parma-Udinese alcuni utenti hanno avuto da ridire sulla trasmissione degli ultimi minuti della partita.

In particolare, verso il finale di gara il segnale è stato completamente oscurato. Un problema che DAZN dovrà risolvere al più presto, se vorrà trasmettere ben 7 partite su 10 a giornata per la prossima stagione. DAZN al momento è in vantaggio nel derby con Sky per l’assegnazione dei diritti della serie A, ma i club possono ancora cambiare idea. Venerdì prossimo 26 febbraio è fissata la prossima assemblea della Lega di Serie A.

