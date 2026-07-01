Dazi Ue-Usa: accordo Turnberry in vigore, stabilità per le imprese europee

(Adnkronos) – L’Unione Europea ha “firmato” l’accordo di Turnberry con gli Stati Uniti d’America sui dazi, “che entra in vigore proprio oggi, per dare prevedibilità alle nostre imprese”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, in conferenza stampa a Dublino. “E’ una buona notizia – aggiunge – abbiamo un quadro stabile per sviluppare i nostri rapporti economici”.

Per il premier irlandese Michéal Martin, il cui Paese da oggi ha la presidenza di turno del Consiglio Ue, “la dichiarazione del G7 mostra allineamento tra Ue e Usa su molti temi. Le persone dichiarano, ma la sostanza emerge dai negoziati” tra le parti.

L’accordo prevede dazi unilaterali degli Usa del 15% sulle importazioni dall’Ue, senza alcuna reciprocità. La direttrice generale al Commercio Sabine Weyand, una delle migliori negoziatrici di cui disponeva l’esecutivo Ue (aveva condotto i negoziati sulla Brexit sotto la guida politica di Michel Barnier), che aveva detto che l’Ue non aveva potuto negoziare con gli Usa, perché sul tavolo erano state messe anche la sicurezza dell’Ue e l’aiuto all’Ucraina, è stata destituita.

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