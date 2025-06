La concessione è l'ultima offerta del blocco e segna un drastico cambiamento di politica per porre fine alla guerra commerciale scatenata dal presidente Usa.

Bruxelles corre ai ripari nella guerra dei dazi e propone a Washington di annacquare le stringenti regole per l’auto a guida autonoma per adottare invece normative statunitensi più flessibili, in cambio del ritiro dei dazi sull’importazione di auto e pezzi di ricambio. Lo scrive il sito specializzato Politico.eu, citando un ampio documento di proposte di compromesso inviato agli stati membri lo scorso 19 maggio.

Case automobilistiche tedesche preoccupate

La proposta è stata nuovamente discussa lunedì scorso in un incontro fra il ministro tedesco dell’Economia Katharina Reiche, il commissario al Commercio Ue Maroš Šefčovič e dei Ceo di BMW, Volkswagen e Mercedes-Benz.

I dirigenti delle principali case automobilistiche tedesche hanno espresso preoccupazione per i negoziati e per i dazi del 25% che gravano sia sulle importazioni di veicoli che sui componenti automobilistici. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz sarà ricevuto oggi a Washington da Trump, con cui parlerà certamente di dazi e tariffe, e questa settimana per incontrerà i funzionari statunitensi e discutere di politica commerciale.

Cambio di rotta

L’offerta sulla guida autonoma rappresenta un cambiamento radicale per la Commissione. Il rifiuto di cedere sugli standard automobilistici ha contribuito a far naufragare un ampio accordo commerciale transatlantico dieci anni fa; la disponibilità di Bruxelles a cedere ora è un segnale di quanto l’Unione sia disposta a spingersi per porre fine alla guerra commerciale innescata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Gli Stati Uniti e l’UE hanno normative molto diverse in materia di tecnologia: l’UE segue le normative sviluppate dalle Nazioni Unite, mentre gli Stati Uniti no.

Regole Usa più blande

Gli Stati Uniti adottano un modello di autocertificazione in cui le case automobilistiche promettono sostanzialmente che i loro veicoli siano conformi agli standard. Nell’UE, i veicoli sono sottoposti a una procedura di omologazione in cui le autorità verificano che le auto rispettino gli standard. Ciò ha reso molto più difficile l’utilizzo della tecnologia in Europa, cosa che fa infuriare le case automobilistiche statunitensi come Tesla.

La tecnologia è già presente sulle strade degli Stati Uniti grazie a robotaxi come Waymo, operativi in ​​città più grandi come San Francisco o Phoenix. Alcune funzionalità di guida autonoma sono da tempo incluse nei modelli Tesla.

Tesla dispone di un autopilota che consente di guidare, frenare e accelerare in autonomia, un sistema che la casa automobilista descrive come un “sistema di assistenza alla guida”, accanto ad un sistema completo di guida autonoma che consente altresì di fare dei cambi di corsia senza l’input del guidatore, che tuttavia non rientra nella definizione di guida autonoma.

Nell’UE, nel frattempo, un sistema come quello di Tesla può essere attivato solo su strade a carreggiata unica, vietate a pedoni e ciclisti, dove la velocità è limitata a un massimo di 130 chilometri orari.

L’UE sta elaborando le sue raccomandazioni

L’UE sta elaborando raccomandazioni per un quadro europeo per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma su strade pubbliche.

Il settore automobilistico attende con ansia la firma di un accordo, poiché i dazi del 25% su tutte le importazioni di veicoli stanno distruggendo le attività commerciali statunitensi. Le tasse aggiuntive stanno avendo il maggiore impatto sulle case automobilistiche tedesche, che rappresentavano il 73% dei veicoli esportati dall’UE agli Stati Uniti nel 2024, secondo la piattaforma di ricerca JATO Dynamics.

Nonostante la proposta di ritirata delle normative sulla guida autonoma, è improbabile che l’amministrazione Trump conceda una sospensione settoriale senza un accordo commerciale più ampio, ha affermato una persona a conoscenza dei negoziati, a cui è stato concesso l’anonimato perché non le è consentito parlare con i media. “Sembra che la loro influenza sul settore automobilistico sia particolarmente significativa. Perderebbero una leva che potrebbero utilizzare per ottenere concessioni in altri settori”, ha affermato la fonte.

