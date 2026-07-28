Dazi Ue contro la Cina: stop al dumping su nylon e chimici

(Adnkronos) – L’Unione Europea ha imposto oggi dazi doganali antidumping sulle importazioni di nylon e di due prodotti chimici chiave fabbricati in Cina, in un contesto di tensioni commerciali tra i Ventisette e Pechino.

Secondo diverse decisioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Ue, la Commissione ha fissato sovrattasse temporanee sulle importazioni di benzoato di sodio, un antimicrobico, e di alcol benzilico, un solvente e diluente. Queste sostanze con molteplici applicazioni vengono utilizzate in particolare nella produzione di prodotti per l’igiene.

Allo stesso tempo, l’Ue ha istituito dazi antidumping definitivi sui filati di poliammide, cioè sul nylon.

Queste sanzioni fanno seguito alle indagini di Bruxelles, legate alle denunce del gruppo tedesco Lanxess da un lato, e di un collettivo di produttori europei di nylon dall’altro, che accusano i principali concorrenti cinesi di concorrenza sleale.

In tutti e tre i casi, l’esecutivo europeo ha concluso che si trattava di dumping da parte della Cina. I produttori incriminati, che beneficiano di un significativo sostegno statale, hanno inondato il mercato europeo con prodotti a prezzi stracciati, a scapito dei produttori europei che hanno visto crollare le loro quote di mercato.

Per il nylon, “questi dazi finali ammontano tra il 60% e il 67,6%”, ha detto all’Afp Olof Gill, portavoce della Commissione per il Commercio. Sono stati fissati “a seguito di un’indagine che ha dimostrato che le importazioni di filati di poliammide dalla Cina nell’Ue sono state effettuate a prezzi di dumping”, causando “danni all’industria europea, che impiega circa 2mila persone”, ha aggiunto.

Questa nuova sanzione sulle importazioni cinesi si inserisce in un contesto di forti tensioni tra i 27 Paesi membri dell’Ue e Pechino. Il deficit commerciale europeo con la Cina, che oggi supera il miliardo di euro al giorno, è più che raddoppiato in valore negli ultimi dieci anni e si è quintuplicato in volume.

Bruxelles attribuisce la colpa in gran parte alla concorrenza sleale, accusando Pechino di sovvenzionare massicciamente le sue aziende, il che consente loro di tagliare i prezzi con il rischio che vengano spazzati via interi settori dell’industria europea (automobilistico, chimico, siderurgico e altri).

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz