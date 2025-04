Dazi, la UE minaccia le Big Tech Ue con nuove tasse se i negoziati con Trump falliscono

Oggi apriamo con l’Unione Europea che si prepara a colpire le Big Tech americane con nuove tasse, nel caso in cui fallissero i negoziati commerciali con il Presidente Trump. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha confermato la minaccia in un’intervista al Financial Times, affermando che l’UE sta valutando “un’ampia gamma di contromisure”. Scontro sulla fibra: Fibercop (KKR) attacca di nuovo Open Fiber. Quale la mossa del Governo? L’Italia al timone del nucleare in Europa. Approvato IPCEI sulla fusione. Quantum computing. L’Italia avvia la strategia nazionale, 227 milioni di euro in tre anni.

