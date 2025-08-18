In silenzio, Amazon ha aumentato i prezzi di centinaia di prodotti a basso costo, e sebbene i ricarichi siano impercettibili, potrebbero essere il segnale di qualcosa di più grande.

In un primo tempo Amazon aveva detto che non avrebbe aumentato i prezzi a causa dei dazi. Ma poi invece lo ha fatto, su centinaia di prodotti. Lo scrive il Wall Street Journal, aggiungendo che la combinazione tra l’inflazione occulta e i dazi statunitensi sta iniziando a farsi sentire nei carrelli della spesa dei consumatori.

Rincari impercettibili

E così, in silenzio, Amazon ha aumentato i prezzi di centinaia di prodotti a basso costo, e sebbene i ricarichi siano impercettibili, potrebbero essere il segnale di qualcosa di molto più grande: l’era dell’inflazione occulta si scontra con il ritorno dei dazi e le aziende stanno iniziando a scaricare il danno direttamente sui consumatori. Lo scrive Quartz in un’analisi approfondita.

Amazon, per il Wsj aumentati prezzi di 1200 prodotti

Secondo un recente articolo del Wall Street Journal, Amazon ha aumentato i prezzi di oltre 1.200 prodotti essenziali per la casa, tra cui prodotti per animali domestici, deodoranti e articoli per la dispensa, nonostante concorrenti come Walmart abbiano ridotto i prezzi su prodotti simili. Ma Amazon ha contestato i risultati del Wall Street Journal in una dichiarazione inviata via email a Quartz, affermando che l’azienda non ha riscontrato variazioni apprezzabili dei prezzi medi al di sopra o al di sotto delle tipiche fluttuazioni su milioni di articoli e ha definito lo studio “gravemente viziato” e basato su una “scelta mirata”.

Tuttavia, per molti acquirenti, le tariffe sembrano essere visibili alla cassa.

Stretta tariffaria

Il contesto tariffario è cambiato di recente. Spariti i picchi estremi del 145%, sostituiti da imposte più mirate: fino al 50% su acciaio, alluminio e rame; e dazi del 25% sui ricambi auto, oltre a dazi reciproci imminenti. Il presidente Donald Trump dice che la prossima ondata di aumenti tariffari colpirà il 1° agosto; la Casa Bianca sta sostituendo la sua aliquota fissa universale del 10% con un mosaico di supplementi specifici per paese sui social media che sembrano quasi essere stati messi insieme con un bersaglio per le freccette e un mappamondo. L’amministrazione ha già rinviato questi aumenti, ma ora sostiene che non si può tornare indietro, anche se i colloqui tra canali alternativi lasciano intendere potenziali esenzioni per alcuni partner amichevoli. Per tutti gli altri, è caccia aperta.

Per Amazon, contrastare questa stretta tariffaria sembra significare un mix di strategie: acquisto anticipato di scorte, rinegoziazione delle condizioni con i fornitori e aumenti discreti di prezzi selezionati. In alcuni casi, all’inizio di quest’anno, l’azienda avrebbe persino chiesto ai fornitori di assorbire parte dei dazi tramite accordi di supporto. Sebbene Amazon abbia dichiarato di aver brevemente preso in considerazione l’idea di segnalare i costi tariffari sul suo sito low-cost “Haul” a fine aprile, ha fatto marcia indietro dopo che la Casa Bianca ha criticato la mossa definendola “ostile” e “politica”.

Prezzi cinesi su Amazon già aumentati da gennaio a giugno

Ma Amazon non è un caso isolato in termini di aumenti di prezzo. Nel settore retail, i marchi stanno ricalibrando i loro prezzi. All’inizio di questo mese, un’analisi di DataWeave per Reuters ha rilevato che i prezzi statunitensi per i prodotti cinesi su Amazon sono aumentati di un 2,6% medio da gennaio a metà giugno, ben al di sopra dell’inflazione dei beni core, e in modo significativo a maggio e giugno. L’impennata riguarda articoli per la casa, materiale scolastico, elettronica e molto altro. In tutti i settori, i dazi stanno aumentando i costi di importazione, le tariffe di trasporto stanno salendo e i margini si stanno assottigliando.

Le aziende stanno cercando di bilanciare un’equazione precaria: la debole fiducia dei consumatori e gli alti tassi di interesse rendono rischioso il trasferimento completo dei dazi sui consumatori, eppure i margini sono sottoposti a una pressione incessante. Per ora, molte aziende stanno riorganizzando le catene di approvvigionamento e puntando sui beni esposti ai dazi, aumentando silenziosamente i prezzi di alcuni beni e mantenendoli su altri, spesso a seconda di quanto elastica la domanda sia ritenuta dalle aziende.

