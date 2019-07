L'appello lanciato da Davide Rossi, presidente di OPTIME, in occasione della presentazione del Rapporto 2019 curato dall'Osservatorio che si batte per la tutela del mercato dell'elettronica in Italia.

“L’eCommerce rappresenta una grande opportunità per i consumatori e per le imprese, ma non può essere un Far West. Occorrono nuove regole per regolamentare il settore, come la responsabilizzazione degli intermediari digitali”. Ecco l’appello lanciato da Davide Rossi, presidente di OPTIME, in occasione della presentazione del Rapporto 2019 curato dall’Osservatorio che si batte per la tutela del mercato dell’elettronica in Italia.