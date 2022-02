La giornata in pillole.

Il prossimo accordo Ue-Usa rischia di bloccare il trasferimento dei dati degli utenti europei verso i server delle Big Tech. Da qui la pressione di Meta verso l’Ue per avere il Privacy Shield 3.0 più favorevole.Restiamo a Bruxelles, perché è atteso domani l’annuncio della strategia europea per aumentare la produzione di semiconduttori e quindi di chip.Infine, per contenere le bollette alle stelle, occhi puntati sui 3,5 miliardi di euro in arrivo dalle aste di CO2.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.