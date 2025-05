“Dati per i servizi, Dati per le decisioni”, l’evento a Bologna

Si è tenuto a Bologna in Terza Torre, un incontro info-formativo organizzato dalle Comunità Tematiche Dati eamministratori digitali, volto ad accrescere negli amministratori la consapevolezza dell’importanza dei dati e della costruzione di servizi sui dati stessi.

Presenti oltre 120 persone: amministratori da tutto il territorio emiliano-romagnolo accompagnati da personale tecnico e Responsabili per la transizione digitale.

Sono stati presentati al mattino alcuni progetti/casi d’uso fra i più innovativi del territorio, approfonditi nel pomeriggio con sessioni tecniche: reti GNSS – Regione Emilia-Romagna; Digital Twin – Comune di Parma; Banca Dati Fragilità – Unione Terre d’Argine; Atlante Statistico Metropolitano – Città Metropolitana di Bologna; Cruscotti di Business Intelligence – Provincia di Rimini.

Prezioso l’intervento di Matteo Mazziotta, direttore del Sistema Statistico Nazionale e Territorio di ISTAT, che ha ricordato l’importanza di dati di qualità e aggiornati.

In un mondo in cui le informazioni viaggiano sempre più velocemente, ha ricordato che integrazione e interoperabilità sono essenziali per supportare al meglio le decisioni della Pubblica Amministrazione.

