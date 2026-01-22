Il Database as a Service (DBaaS) sta cambiando il modo in cui le imprese gestiscono e proteggono i propri dati: automazione, scalabilità, sicurezza e conformità normativa lo rendono un modello strategico. Il CloudDB di Seeweb.

Database as a Service: perché sta diventando un elemento chiave per le imprese digitali

Negli ultimi anni il modo in cui le aziende gestiscono i dati è cambiato radicalmente. La crescita dei volumi informativi, l’aumento delle applicazioni che richiedono prestazioni elevate e la necessità di garantire continuità operativa hanno reso sempre più complesso mantenere internamente un’infrastruttura database affidabile e sicura. È qui che entra in gioco il Database as a Service (DBaaS), un modello che sta assumendo un ruolo strategico nella modernizzazione dei sistemi IT.

Che cos’è il DBaaS e perché è così importante oggi

Il Database as a Service è un servizio cloud che permette alle imprese di utilizzare un database senza doverne gestire l’infrastruttura sottostante. Il provider si occupa delle attività tradizionalmente più onerose:

installazione e configurazione,

patching e aggiornamenti,

sicurezza e access control,

backup e ripristino,

monitoraggio e ottimizzazione delle performance.

Per le aziende questo significa ridurre i costi operativi, liberare competenze interne e accelerare il rilascio di applicazioni. La natura elastica del cloud consente inoltre di scalare risorse in tempo reale, adattandosi sia ai carichi stabili sia a quelli variabili. A livello architetturale, il DBaaS abilita scenari ibridi e multi-cloud, supportando applicazioni transazionali, analytics e sistemi di nuova generazione basati su microservizi.

In un contesto in cui i dati rappresentano il principale asset competitivo, disporre di un database sempre aggiornato, resiliente e conforme alle normative – senza doverlo gestire internamente – diventa un fattore chiave per molte organizzazioni.

CloudDB di Seeweb: un esempio concreto di piattaforma DBaaS

Nel panorama italiano, un esempio significativo di questo approccio è CloudDB, la piattaforma DBaaS sviluppata da Seeweb. Il servizio nasce per rispondere a un’esigenza comune tra imprese e sviluppatori: alleggerire la complessità operativa tipica dei database tradizionali, liberando tempo e risorse per lo sviluppo applicativo.

Gestione semplificata e automazione operativa

CloudDB mette al centro l’automazione: provisioning, aggiornamenti, patch e monitoraggio vengono eseguiti in modo trasparente. L’utente può così concentrarsi sulle applicazioni, mentre la piattaforma garantisce continuità, performance e sicurezza.

Un elemento rilevante è il sistema di backup avanzati, che permette di ripristinare lo stato del database in qualsiasi momento precedente, offrendo una protezione robusta anche in situazioni critiche.

Motori supportati: PostgreSQL e MySQL

La piattaforma si basa su due dei motori open source più utilizzati al mondo:

PostgreSQL , ideale per applicazioni complesse, analytics e scenari enterprise;

, ideale per applicazioni complesse, analytics e scenari enterprise; MySQL, diffuso soprattutto per applicazioni web e sistemi transazionali.

Le configurazioni includono sia architetture single-node sia modalità master–slave, adatte a esigenze di alta disponibilità e distribuzione del carico.

Compliance e localizzazione dei dati

Uno dei temi più sensibili per chi utilizza servizi cloud è la conformità normativa. CloudDB nasce in un contesto interamente italiano, con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale, un aspetto rilevante soprattutto per settori regolamentati e per chi gestisce dati sensibili.

La piattaforma è progettata per essere conforme al GDPR, riducendo la complessità di gestione e rendendo più facile per i clienti adempiere agli obblighi normativi.

Ambiti di applicazione

Diversi settori possono beneficiare di una soluzione DBaaS come CloudDB, ognuno con esigenze specifiche:

Software house : ambienti temporanei o persistenti per accelerare sviluppo, test e rilascio.

: ambienti temporanei o persistenti per accelerare sviluppo, test e rilascio. E-commerce : database ad alta disponibilità, repliche in lettura e gestione dei picchi di traffico.

: database ad alta disponibilità, repliche in lettura e gestione dei picchi di traffico. Fintech : scalabilità orizzontale, sicurezza avanzata e rispetto delle normative.

: scalabilità orizzontale, sicurezza avanzata e rispetto delle normative. Healthcare: continuità operativa, riduzione dei downtime e gestione sicura dei dati clinici.

Costi, metriche e visibilità operativa

CloudDB adotta un modello di billing trasparente e flessibile, con la possibilità di attivare o sospendere i database anche per periodi limitati. Questo consente di evitare sprechi e di adattare la spesa alle esigenze reali del momento.

Gli amministratori dispongono inoltre di metriche e log in tempo reale, un requisito fondamentale in ambienti distribuiti per mantenere sotto controllo performance, utilizzo e potenziali anomalie.

Il DBaaS come passo naturale nell’evoluzione del cloud

Il modello DBaaS rappresenta un’evoluzione tecnologica ma anche culturale: sposta l’attenzione dall’infrastruttura al valore applicativo, promuovendo architetture più agili, sicure e scalabili. In un mercato dominato dai grandi player globali, l’emergere di piattaforme locali come CloudDB contribuisce a rafforzare l’offerta europea, ampliando le possibilità per aziende che cercano soluzioni affidabili, conformi e vicine al proprio contesto normativo.

