Data Protection, in consultazione negli Usa nuove norme di tutela per i consumatori

Gli Usa stanno cominciando a lavorare su nuove regole per rafforzare la privacy dei consumatori. Il Dipartimento nazionale delle Telecomunicazioni e dell’Informazione (Department of Commerce’s National Telecommunications and Information Administration-NTIA) ha avviato una consultazione pubblica per affrontare il tema della privacy dei consumatori. Lo scrive Telecompaper.com aggiungendo che l’agenzia ha fatto sapere che la sua proposta è “disegnata per fornire alti livelli di protezione agli individui, dando nel contempo alle organizzazioni certezze legali e flessibilità di innovare”.

Di seguito i punti salienti della consultazione dell’NTIA: